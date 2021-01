Vinni, ale bez trestu. Soud znovu rozhodl o rodičích utonulých chlapců

V případu jsou stíháni tři Vietnamci – rodiče jednoho z chlapců a matka druhého. Všichni dnes u soudu odmítli vypovídat, pouze v krátkém prohlášení projevili lítost nad ztrátou dětí.

„Přiznávám svou chybu. Nesplnila jsem svou rodičovskou povinnost. Je mi to líto, ale nemohu to vrátit zpátky,“ vzlykala před soudem čtyřiatřicetiletá žena. „Každé ráno, když vstávám, tak na syna vzpomínám,“ plakal její manžel.



Soud prostřednictvím videokonference vyslechl i matku druhého utopeného chlapce. Ta je v současnosti ve výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost.



„Porušila jsem rodičovskou povinnost, je mi to celé moc líto, dostala jsem největší trest,“ uvedla k úmrtí syna jednatřicetiletá Vietnamka.

Chlapci ve věku pět a sedm let se utopili na přírodním koupališti Lhota v okrese Praha-východ 2. srpna 2018.



Podle obžaloby nechali rodiče děti u vody více než půl hodiny bez dozoru, přestože neuměly plavat.



Trojice dospělých se na pláži fotila a chlapců si nevšímala. Když rodiče zjistili, že děti zmizely, iniciovali rozsáhlé pátrání. Těla obou chlapců našli později potápěči.



„Soud uzavřel, že zanechání dvou dětí, neplavců, v blízkosti vodní plochy bez dozoru, je zásadním porušením rodičovské odpovědnosti,“ uvedla předsedkyně senátu Markéta Martincová. Zdůraznila, že výkon rodičovské povinnosti je náročnou činností a obzvlášť, když ji rodič vykonává v rizikovém prostředí.

„Zavinění obžalovaných je jednoznačně dáno, a to ve formě minimálně vědomé nedbalosti. Obžalovaní se nemohli spolehnout na to, že děti ve věku pěti, sedmi let, neplavci, kteří jsou bez dozoru u vodní plochy, budou dodržovat zásady bezpečného pobytu u vody,“ řekla soudkyně.

VIDEO: Případ utopených chlapců u soudu. Rodiče se podle žalobkyně fotili a nedávali na děti pozor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konstatovala také, že v případě stíhaných rodičů jsou splněny podmínky pro upuštění od potrestání.



„Skutek byl kvalifikován jako přečin. Obžalovaní tady projevili svou lítost, fakticky se doznali ke své vině. Nelze v žádném případě uzavřít, že šlo o formální projev. O rozměru lidské tragédie ani nechci hovořit,“ dodala. Připomněla, že rodiče jednoho z chlapců nebyli dosud trestáni.



Matku druhého dítěte čeká za jiné skutky pět let ve vězení. „S ohledem na její dřívější odsouzení by připadalo v úvahu uložení souhrnného trestu. Uzavřeli jsem však, že tento již uložený trest je dostatečný,“ vysvětlila soudkyně.

Obžalovaní rodiče byli v jednací síni přítomni jen na počátku hlavního líčení. Po skončení výslechu požádali o to, aby soud pokračoval v jejich nepřítomnosti.



Verdikt si nevyslechli a jejich obhájce se proto nevyjádřil k možnosti podat odvolání. Své stanovisko dnes soudu nesdělila ani státní zástupkyně. Rozsudek tak není pravomocný.