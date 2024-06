VIDEO: Bez trička, s krví na rukách. Policie ukázala zadržení útočníka z benzinky

Incident v Argentinské ulici se stal ve středu odpoledne u tamní čerpací stanice. Podle kriminalistů tam opilý muž napadl šest lidí, dva z nich nožem zranil, přičemž motorkáře poranil na krku.

„Zasáhl mě do otevřené helmy, do obličeje a na triko. Chtěl jsem to řešit. Sklonil jsem se, abych dal motorku na stojánek. On zopakoval: ‚Chcípneš‘. Pak jsem ucítil ránu do zátylku,“ líčil motorkář pro iDNES.cz. „Vůbec mě nenapadlo, že má nůž. Myslel, že po mně jde jen s rukou sevřenou v pěst. Pak jsem se narovnal a začal jsem vnímat bolest. Uviděl jsem, že drží nůž a došlo mi, že to je špatný.“

Záchranáři napadeného motorkáře převezli ve stabilizovaném stavu do nemocnice, nebyl v ohrožení života.

Policisté podezřelého zadrželi několik okamžiků po útoku. Podle prvních informací agresor útočil bez zjevného důvodu.

„Dvaapadesátiletý muž byl obviněn z výtržnictví a dále z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ uvedl dnes policejní mluvčí Jan Rybanský. Soud bude rozhodovat o uvalení vazby.

Přestože v základní sazbě u zmíněného činu trestní zákoník stanovuje možnost trestu ve výši tři až deset let vězení, obviněný může dostat až o dva roky více. „V uplynulých dvou letech obdobný násilný trestný čin již spáchal,“ vysvětlil Rybanský bez dalšího upřesnění.