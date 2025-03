Metrem se denně přepraví až milion cestujících a každá výluka je vždy čárou přes rozpočet cestujících, kteří ho denně využívají k cestě do práce. Aktuálně jsou uzavřeny stanice metra Pankrác a Českomoravská, která bývala hlavním cílem i pro návštěvníky O2 areny. A mimořádně i stanice Florenc na lince C kvůli průsaku vody.

Milovníci hudby Lennyho Kravitze se však nemusí obávat náročné nebo komplikované cesty na místo koncertu. K O2 areně a kongresovému centrum O2 universum míří řada dalších spojů.

Dopravní podnik navíc počítá se zvýšeným množstvím cestujících a při uzavření Českomoravské slíbil, že při velkých akcích a při vystoupení zahraničních hvězd v O2 areně posílí linky povrchové dopravy.

Cesta metrem

Nejbližší další zastávka metra od Českomoravské je Palmovka a Vysočanská. Ze stanice metra Vysočanská je to do O2 areny něco málo přes deset minut pěšky. Pražský dopravní podnik nechal od stanice metra vyznačit pěší trasu do areny, která měří necelých 1400 metrů.

Ze stanice metra Palmovka je zapotřebí popojet tramvají. Buď na zastávku Divadlo Gong nebo Poliklinika Vysočany, kam jezdí linky 12 a 31 a noční 94. Nebo do zastávky Aréna Libeň Jih přímo před O2 universum, kam jezdí linky 7 a 8 a noční 92.

Aktuální doprava k O2 areně Metro

Vysočanská – cca 10 minut pěšky

Palmovka – cca 20 minut pěšky Autobus

Českomoravská, linky: 151, 152, 375 – přímo u O2 arény

Nádraží Libeň, linky: 136, 177 a 195 – 10 minut pěšky Tramvaj

Aréna Libeň jih, linky: 7, 8, 92 – cca 5 minut pěšky

Poliklinika Vysočany, linky: 12, 31, 94 – 10 minut pěšky

Divadlo Gong, linky 12, 31, 94 – cca 10 minut pěšky Vlak

Praha – Vysočany – cca 15 minut pěšky

Praha – Libeň – 10 minut pěšky

Kvůli uzavření stanice metra Florenc na lince C není možné z „červeného“ metra přestoupit na „žluté“, které míří do Vysočan. Jednodušší je dojet metrem na červené lince C na Prosek a odtamtud autobusem 151 nebo 152 přímo na Českomoravskou nebo dalšími linkami 136, 177 a 182 k metru Vysočanská.

K zavřené stanici metra Českomoravská jezdí také regionální autobus 375.

Přímo k O2 areně jezdí tramvajové linky 7 a 8. Zastávka se jmenuje Aréna Libeň Jih. Vchod do O2 areny je z druhé strany budovy. Ze stejné zastávky jezdí noční tramvaj 92.

Autem nebo vlakem

Pokud jedete z daleka, případně si nechcete dojem z koncertu kazit nočním popojížděním po Praze v městské hromadné dopravě, stále je tu možnost využít taxi. K parkovacímu domu, který je jen pár minut od O2 areny, se dostanete přes kruhový objezd v ulici Lisabonská. Dále můžete využít i parkoviště Galerie Harfa.

Za 10 až 15 minut jste u O2 areny, i pokud míříte do Prahy na koncert vlakem. A to z nádraží ve Vysočanech nebo v Libni.