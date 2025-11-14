Ve skladové hale se prorazil barel s chemikálií, evakuovali desítky lidí

  14:36
V Rudné u Prahy museli evakuovat skladovou halu poté, co tam unikla neznámá chemikálie při manipulaci s barelem. Objekt opustilo 28 lidí. Jeden člověk, který se látky nadýchal, skončil v péči záchranné služby. Incident se obešel bez zranění.

„Na místě jsme zasahovali, protože tam došlo k poškození barelu s chemickou látkou. Hasiči provedli prvotní zásah, ale samotnou likvidaci té látky bude zajišťovat specializovaná firma,“ řekla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Proražený barel s chemikálií způsobil evakuaci 28 lidí ze skladové haly v Rudné u Prahy, jednoho člověka ošetřili záchranáři na místě. (14. listopadu 2025)
Podle serveru Novinky.cz by se mělo jednat o žíravinu.

„Preventivně došlo k evakuaci 28 osob, protože nad skladovými prostory byly i kanceláře. Jedna nadýchaná osoba byla předána do péče záchranářů,“ dodala.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové se zřejmě ve skladové hale protrhlo dno při manipulaci s barelem.

„Situace se nakonec obešla bez zranění. Pacienta jsme vyšetřili, nicméně neměl žádná viditelná poranění. Nebyl tak potřeba převoz do nemocnice a pacient po vyšetření zůstal na místě,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

