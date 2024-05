Motýlí spitfiři od Černého jsou tu. Právě „přistávají“ na fasádě Máje

Podle Národního památkového ústavu budou motýlí křídla zasahovat osm metrů přes hranu fasády do ulic Spálená a Národní. Navíc nepůjde o jediné plastiky, které mají být na fasádu umístěny.

Na stěnách obchodního domu budou také sochy, jež mají představovat československé vojáky bojující v britské armádě za druhé světové války. I tento návrh přitom NPÚ vyloučil.

Podle platné legislativy se odbor památkové péče magistrátu sice nemusí se závěry NPÚ ztotožnit, ale musí své odlišné stanovisko řádně odůvodnit. Pokud NPÚ s postojem pražských památkářů nesouhlasí, může jako jejich nadřízená organizace podat rozklad na ministerstvo kultury. To pak musí vynést finální rozhodnutí. NPÚ ale rozklad nepodal.

Kurátorka kritizuje Černého díla a přístup

Černý je často za svá díla kritizován. Skulptury tvořené trupy stíhačky Spitfire ostře kritizovala kurátorka umění ve veřejném prostoru Marie Foltýnová. Kurátorka například sepsula obří sochu Lilith, která je součástí novostavby v pražském Karlíně. „Podle mě to dílo není ničím progresivní. Je jak z doby před dvaceti lety. Myslím, že je dělané pro wow efekt,“ řekla tehdy webu Aktuálně.

Podle Foltýnové Černý nedodržuje zákony, když odmítá pouštět pověřené úředníky do svého ateliéru, aby i oni dohlíželi na průběh jeho práce. „V každé fázi schvalování se musí ukázat vývoj projektu, máme na to zákony a předpisy,“ dodala Foltýnová. „Je to váš komunistický komplex a váš názor je pro mě nepodstatný,“ kontroval Černý.

Před Foltýnovou se hájil tím, že nechce být kontroverzní, jen chce dělat to, co má rád. „Paní Foltýnová mluví o něčem, co vůbec neví. Moje instalace se líbí autorům stavby obchodního domu Máj, a to je pro mě to nejdůležitější,“ řekl Černý a dodal, že instalace je domluvena na jeden rok.

Instalace dvou několikametrových skulptur Davida Černého na fasádu obchodního domu Máj v Praze (18. května 2024)

„V případě Máje nejde o žádné výtvarné umění, nýbrž o reklamní poutače, jejichž prozaická funkce je maskována vznosnými frázemi,“ píše v komentáři pro iDNES.cz historik umění Jakub Potůček.

„Co si budeme nalhávat, v případě Davida Černého o žádné umění nejde už dávno. A v případě Máje to platí dvojnásob. Developer potřebuje reklamu na nový obchoďák a David Černý zase humbuk, protože jeho produkty už kromě turistů nikoho nezajímají,“ dodal k nejnovějšímu počinu umělce.