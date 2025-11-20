Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto místo ještě nedávno nezdobila nástěnná malba holčičky s ukrajinskou vlajkou od umělce známého jako Chemis. Mural v září překryla nová fasáda.
Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...
Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela zmizet. (13. září 2025) | foto: Chemis / se svolením malíře

Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou spolu se svými hračkami, působila jako připomínka solidarity Čechů s válkou zasaženými Ukrajinci. Z domu zmizela v září tohoto roku.

„Reflektuje současnou válku. Tímto výtvorem bych chtěl vzkázat všem ukrajinským rodinám, že víme, že bojují za nás,“ řekl Proškin v roce 2022, kdy své dílo na domě odhalil.

Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

Umělec nyní pro iDNES.cz přiblížil okolnosti současné situace. Podle jeho vyjádření dohoda se sdružením majitelů bytů v domě stála na tom, že jakmile vlastníci seženou peníze na opravu omítky, jeho dílo bude zamalováno.

„Stalo se tak v září. Majitelé od začátku vyslovili podporu ukrajinskému tématu a tohle bylo částí naší dohody. Děkuji majitelům za příležitost ji vytvořit a vám všem za obrovskou podporu,“ dodává Proškin, který je původem z Kazachstánu.

Dům v Praze 4 má tak kompletně zrenovovanou fasádu, čistá však dlouho nevydržela. Krátce po zamalování muralu se na stejném místě objevily čmáranice od sprejerů. Proškin k tomu dodává, že s tímto už nemůže nic udělat.

„Já jsem věděl jaký osud čeká mé dílo, a že po nějaké době zmizí. Tohle mě sice mrzí, ale už se mě to více netýká,“ podotkl k posprejované fasádě.

Pod přezdívkou Chemis je Proškin velmi proslulý streetartovou malbou. Vytvořil celou řadu děl, která mají přinést solidaritu a naději ukrajinskému lidu, který bojuje proti ruské agresi.

Dívka zpívající na troskách. Instalace na balkóně Sněmovny symbolizuje naději

Vedle slavného díla holčičky s ukrajinskou vlajkou vytvořil Chemis také instalaci dívky v tradičním ukrajinském kroji, která zpívá hymnu na sutinách z domu. Chemis dílo vztyčil na balkoně Poslanecké sněmovny v roce 2023, kdy si jeho dílo objednala tehdejší předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

