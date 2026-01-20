Hádka na ubytovně se zvrhla. Muž vytáhl nůž na druhého, ten útok nepřežil

Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.

Incident se odehrál na ubytovně v ulici Sliačská mezi dvěma staršími muži. Hádka posléze vygradovala v napadení nožem.

„Podezřelým je jednasedmdesátiletý muž, který byl bezprostředně po činu vypátrán nedaleko ubytovny,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Obětí je šedesátiletý muž. „Na ubytovnu jsme vyslali sanitku s posádkou, bodná poranění byla však u muže natolik vážná, že jim podlehl na místě,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Policie prozatím nemá informace o přesném vztahu mezi oběma účastníky ani o tom, co bylo předmětem rozepře. Stejně tak není podle dosavadních informací policie jasné, zda v případu sehrál roli alkohol či jiné omamné látky.

Případem se zabývají kriminalisté z 1. oddělení. Policie muže podezřívá z vraždy. „Trestní sazba se bude odvíjet od dalšího šetření,“ uzavřela Kropáčová.

