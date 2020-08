Turisté se do Prahy nevrátili, nešvary s nimi spojené ano

Karlův most ani Staroměstské náměstí sice už nejsou liduprázdné jako na začátku koronavirové pandemie, ale turismus v hlavním městě zažívá i během letní sezony těžké časy.

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zaznamenala Praha v období dubna až června více než devadesátiprocentní propad v cestovním ruchu oproti stejnému období loňského roku.

Chybí především zahraniční turisté. O sedmdesát procent však poklesl i počet domácích návštěvníků. Během letních měsíců do Prahy sice někteří zahraniční turisté přijeli, je jich však jen zlomek oproti loňskému roku. A zatímco některé kraje hlásí díky zájmu domácích turistů podle údajů agentury CzechTourism rekordní léto, Praha je spíše opomíjena. To odpovídá výsledkům průzkumů zaměřených na mapování nálad cestovatelů. V nich je patrný odklon od dovolených ve městech a v turistických centrech.

„Nejvíce postižená Praha bojuje s obsazeností hotelů na hranici čtyřiceti procent,“ komentuje data z rezervačních systémů společnosti Previo její šéf Pavel Kotas. „Nutno ale doplnit, že takto vypadají data především z menších ubytovacích zařízení. Velké hotely v Praze neotevřely buď vůbec, nebo se jejich obsazenost pohybuje kolem deseti procent,“ dodává ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Přijíždějí Němci i Rakušané

Ze zahraničních turistů míří do hlavního města hlavně návštěvníci ze sousedních zemí, zejména z Německa, Slovenska a Rakouska. „Je to dáno i tím, že i v těchto zemích běží kampaň na podporu cestovního ruchu V Praze jako doma,“ říká radní pro oblast cestovního ruchu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Turismus ve 2. čtvrtletí Ve druhém čtvrtletí 2020 do Prahy podle dat Českého statistického úřadu přijelo pouhých 138 187 hostů. Jedná se o více než 93% pokles oproti stejnému období roku 2019.

Domácích hostů do hlavního města zamířilo 92 457, jejich počet se tak snížil o 70,6 % oproti roku 2019.

Zkrátila se také délka přenocování o 0,4 noci oproti údajům z minulého roku. Turisté strávili v Praze průměrně 1,9 nocí. Zdroj: ČSÚ, MHMP

To potvrzují i zkušenosti poskytovatelů krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Podle nich se turisté částečně vracejí, ale ve velmi omezené míře.

„Oproti době opatření proti šíření koronaviru pozorujeme nárůst poptávky. Obsazenost a s ní související cena za ubytování se však spíše než běžnému sezonnímu stavu blíží vedlejší zimní sezoně. Odhadem budeme na čtyřiceti procentech výkonnosti z minulých let,“ říká předseda České asociace poskytovatelů ubytování v soukromí Matěj Koutný. Zájem o ubytování podle něj mají především turisté ze zemí v dojezdové vzdálenosti.

Vrátily se turistické neduhy

Na počátku nouzového stavu vedení města slibovalo, že nepřítomnosti turistů využije k restartu pražského cestovního ruchu tak, aby se po návratu k normálu pokud možno obměnilo složení návštěvníků metropole. Podle představ Prahy má ubýt takzvaných alkoturistů a přibýt těch, kteří do Česka míří třeba za kulturou.

Zatím to však v ulicích města vypadá tak, že se vrátily nešvary, které cílí právě na tu skupinu turistů, o kterou Praha takový zájem nemá. Centrem města už projíždějí „pseudoveteráni“, na Staroměstském náměstí si rozložilo thajské masážní studio masážní křesla a na Karlově mostě je možné narazit na pohozené elektrokoloběžky.

Podle radní Třeštíkové však Praha na restartu turismu pracuje. „Prague City Tourism společně s Institutem plánování a rozvoje připravil novou koncepci příjezdového cestovního ruchu. Ta prošla připomínkovým řízením a na podzim bude schválena radou. Jedná se o první ucelenou koncepci destinačního managementu města,“ uvádí radní s tím, že má nová koncepce nastavit rovnováhu mezi ekonomickým přínosem příjezdového cestovního ruchu a negativními vlivy s ním spojenými.

„Dlouhodobým cílem má být snaha odlehčit dlouhodobě přetíženému centru, podporovat turismus mimo hlavní sezonu a cílit na návštěvnické skupiny, které do Prahy jezdí z jiného důvodu než se rychle vyfotit na Karlově mostě nebo přijet do Prahy na bezbřehou párty,“ dodává předseda představenstva městské společnosti Prague City Tourism František Cipro.

To ovšem může být do budoucna problém. Ještě před pandemií koronaviru zástupci města hovořili o tom, že je potřeba zaměřit se například na turisty, kteří jezdí za kongresy a velkými konferencemi.

Kongresová turistika je však kvůli koronaviru v krizi, která může trvat i několik let. Podle Třeštíkové se však Praha tohoto typu turistů nechce vzdát. „Vzhledem k tomu, že se velké kongresové akce plánují i několik let dopředu, je zcela na místě do podpory kongresové turistiky více investovat a získat tak třeba do budoucna konkurenční výhodu i ve střednědobém horizontu,“ dodává radní.