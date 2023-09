Na Hrad se vrací život. Praha otevřela „své“ turistické informační centrum

„Lidé budou mít další možnost dozvědět se více praktických a zajímavých faktů o metropoli. Zároveň se tím startuje další spolupráce mezi dvěma veličinami – pražskou radnicí a Pražským hradem,“ řekl při slavnostním otevření centra primátor Bohuslav Svoboda.

První „městské“ TIC na Pražském hradě nabídne kromě praktických informací o Praze či vstupenek do památek v podobě Prague Visitor Pass také komentované prohlídky v českém jazyce. Ty návštěvníky zavedou i do běžně nepřístupných prostor Hradu, například do krypty katedrály sv. Víta či na pavlač Starého královského paláce, odkud je krásný výhled do zahrady Na Valech a na Prahu.

PCT pro svou novou pobočku zrekonstruovala historické prostory původní Bílé věže na III. nádvoří, kde donedávna bývala směnárna.

Nové infocentrum je dalším krokem při znovuotevírání Pražského hradu, tak jak to už ve své předvolební kampani slíbil současný prezident Petr Pavel. „Já nové městské infocentrum na Hradě vnímám velmi symbolicky, a to jako novou éru spojenou se změnou na postu hlavy státu,“ konstatoval náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Jiří Pospíšil.

Protesty i soud

Plošné osobní prohlídky při vstupu do areálu Hradu byly zavedeny v prvním funkčním období prezidenta Miloše Zeman v roce 2016, kdy v Evropě došlo k několika teroristickým útokům. Všechny vstupy do areálu dostaly detekční rámy a všichni návštěvníci se museli podrobit kontrolám Policie ČR.

Uzavření hradního areálu kritizovala jak veřejnost, tak někteří politici. Ředitel spolku Kverulant Vojtěch Razima dokonce napadl (ne)přístupnost národní kulturní památky soudně, a to poté, kdy mu magistrát nepovolil uspořádat jím svolané shromáždění proti těmto opatřením právě v areálu Hradu. Prvoinstanční soud mu tehdy dal za pravdu v tvrzení, že jde o veřejné prostranství. Letos v létě však soud na základě kasační stížnosti rozhodl zcela opačně, a případné shromáždění lidí v areálu Hradu tak i nadále podléhá povolení ze strany Správy Pražského hradu.

Kontroly jako horký brambor

Kancelář prezidenta republiky (KPR) začala o uvolnění bezpečnostních opatření uvažovat až těsně před koncem Zemanova druhého mandátu. Na konci října 2022 KPR informovala o tom, že jedná s policií o zmírnění kontrol při vstupu do některých částí Hradu.

Do uvolňování režimu na hradě se v pravý čas zapojila i legendární restaurace Vikárka, jež byla od roku 2014 kvůli rekonstrukci zavřená. „Vikárka je hlavně srdcová záležitost,“ řekl MF DNES její provozní Jaroslav Vaneš a dodal: „Chybí nám tady večery, protože vstupy do objektů se uzavírají dřív. Ani po letní sezoně nejsme zdaleka tam, kde jsme byli kdysi. Ale je to podle očekávání.“

Plošné kontroly však skončily až letos v dubnu, krátce poté, co se Petr Pavel ujal prezidentské funkce. Přineslo to úlevu jak Pražanům, kteří si tudy kdysi běžně zkracovali pěší cestu z centra a do centra, tak návštěvníkům. Podle neoficiálních odhadů totiž projde areálem až 3,7 milionu lidí za rok.

Na Hradě však i nadále přetrvávají kontroly namátkové. Jestli se v dohledné době upustí i od nich, není v současnosti jasné. KPR se v této otázce odvolává na policejní prezidium, které má podle ní v tomto rozhodovací pravomoc. Jedním dechem ale dodává předpoklad, že odtamtud bude tazatel přesměrován zpět na ni.