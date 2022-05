Na Mělnicku auto srazilo chodce na přechodu, letěl pro něj vrtulník

„K nehodě tří vozidel došlo po patnácté hodině v obci Tupadly. Řidiči dvou aut značky Volkswagen a Renault umožňovali chodci, aby přešel po přechodu pro chodce. Další auto značky Suzuki do nich narazilo a jeden z vozů srazil dvaapadesátiletého muže,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Chodec byl těžce zraněný a byl v bezvědomí. Záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice v Ústí nad Labem. Dva středně těžce zraněné přepravili do nemocnice v Mělníku a jednoho do pražské nemocnice.

U všech řidičů provedli policisté dechové zkoušky na alkohol a všechny byly negativní.