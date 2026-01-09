Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách, například v oblasti Kačerova. Budějovická ulice je ve stoupání k zastávce metra Kačerov pro autobusy nesjízdná, vozy uvázly v polovině kopce, kde musely předčasně pasažéry vysadit.
Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily.
Problémy jsou podle PID mezi náměstím Míru a Vršovicemi, kde po tramvajových kolejích jezdí i auta. Provoz tramvají tam byl zastaven, linky 4 a 22 a také autobusy číslo 135 jsou odkloněny.
|
V Česku intenzivně sněží. Komplikace v dopravě, dálnice kvůli nehodám stojí
„Zastaven provoz tramvajové linky 13 kvůli uvízlým kamionům na Vinohradské ulici. Dále jsou nesjízdné kopcovité úseky na autobusových linkách 188, 231, 245, 248 a ve Středočeském kraji přibývají další nesjízdné úseky na Berounsku, Mníšecku a Dolnobřežansku,“ uvedla PID.
Do ulic Prahy dnes vyrazil také tramvajový sněhový pluh, který má udržet sjízdné všechny tratě.
Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.
Policie od šesté hodiny ráno eviduje v Praze asi tři desítky nehod. Řešila také několik hromadných nehod, například v ulicích Tusarova, Nádražní a Plzeňská.
Komplikace jsou i ve Středočeském kraji
Na řadě míst středních Čech kvůli sněhu uvázly kamiony. Dopoledne dálnici D1 zablokovaly na 50. kilometru ve směru na Prahu a také D8 na 7. km ve směru na Prahu. Vozy uvázly v kopci kvůli kluzkému povrchu. Dopravní komplikace jsou i na hlavních tazích na Příbramsku, Berounsku, Mělnicku i v dalších částech regionu.
Obnovený už je naopak provoz na D6 po ranní nehodě u Hostivice. Dopravních nehod jsou desítky, v terénu je veškerá technika silničářů, řekli policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a Josef Holek za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Také ŘSD vyslalo na dálnice a silnice první třídy všechny stroje.
Jak dlouho potrvá zablokování D1 není podle policejní mluvčí nyní jasné, na místo by měla postupně přijet technika silničářů. „Ve stoupání jsou zablokované všechny jízdní pruhy,“ uvedla Schneeweissová.
Dvě nehody se ráno staly na dálnici D6, u Hostivice do havarovaného kamionu narazila dvě osobní auta, dálnice tam zůstává ve směru na Karlovy Vary uzavřená. Odtahová služba během dopoledne kamion postavila na kola, provoz byl obnoven před 12:00. Na 41. kilometru D6 narazilo osobní auto do svodidel, dálnice zůstala průjezdná. Havárie si vyžádaly lehčí zranění.
Uzavřená je také dálnice D8 na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu. V úseku uvázly kamiony kvůli kluzké vozovce.
Se sněhem se potýká i letiště
Sníh intenzivně odklízejí také na Letišti Václava Havla. „Pravidelně vyjíždí kolona techniky pro zimní údržbu. Během dopoledne je omezený počet příletů za hodinu,“ napsalo letiště na X. Zrušeny jsou odlety do Amsterdamu a Londýna.