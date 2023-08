Nová tramvajová trať překročí hranice Prahy. Propojí Kobylisy, Zdiby a Sedlec

Historicky první protažení tramvajově tratě z Prahy do regionu má odlehčit dopravně přetíženému severnímu okraji hlavního města a lidem ze Zdibska zkrátit cestování MHD.

Podle původních ambiciózních plánů měla být stavba trati z Kobylis do Zdib hotová už letos, úpravy projektu ji však výrazně pozdržely. Dobrou zprávou alespoň je, že investice za 2,5 miliardy korun, na níž spolupracuje kraj s pražským magistrátem, konečně postoupila.

„V těchto dnech dokončujeme dokumentaci k žádosti o územní rozhodnutí, kterou podáme na stavební úřad v září. Zahájení výstavby trati plánujeme na rok 2025,“ sdělil krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Tramvaje na autostrádě i vedle ní

Přibližně 5,5 kilometru dlouhá tramvajová trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry po současné vytížené čtyřproudé silnici, která u Zdib ústí do „ústecké“ dálnice D8.

Součástí projektu jsou přestupní terminály ve Zdibech a sousedním Sedlci, kde se budou tramvaje otáčet, a také nová parkoviště v obou obcích s celkovou kapacitou více než 1 200 míst.

„Naším cílem je postavit kvalitní a spolehlivé kolejové propojení s Prahou a posílit tak roli veřejné hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že trať leží na území kraje i hlavního města, každý z investorů zaplatí tu část stavby, která se nachází na jeho území,“ popsal Borecký s tím, že 85 procent nákladů by mohla pokrýt dotace z EU.

Tramvajová trať v číslech 2,5 miliardy korun činí náklady na stavbu tratě z Vozovny Kobylisy do Zdib

1 260 parkovacích míst vznikne u nových zastávek tramvaje v kraji

8 minut potrvá cesta tramvají ze Zdib ke stanici metra Kobylisy.

Tramvaje z Kobylis by navíc v budoucnu mohly zajíždět až do Odoleny Vody, kterou se sousedními Zdiby propojuje dálnice D8.

„Na tento záměr jsme si nechali vypracovat technickou studii, kterou nyní představujeme obcím. Měla by nalézt nejméně konfliktní, ale přesto atraktivní trasu. Koridor bude od terminálu v Sedlci kopírovat dálnici, současně však musí zohlednit její plánované rozšíření na 3+3 jízdní pruhy. Samotná stavba trati do Odoleny Vody by mohla začít v roce 2030,“ naznačil Borecký.

Ranní zpoždění odpadnou

V obcích, kterými budou tramvaje jezdit, jejich přínos i přes obezřetnost vítají. „Zdiby prochází rušná čtyřproudá silnice, která je necitlivě rozdělila na dvě půlky. Věříme, že po zavedení tramvajové tratě se tato komunikace zklidní a obec trochu scelí. Přispět by k tomu měla i výsadba ‚bariérové‘ zeleně, na niž jsme kladli velký důraz,“ řekla starostka Zdib Eva Slavíková.

Většina obyvatel této obce dojíždí do Prahy autem, což by „elektrika“ mohla změnit. V ranní špičce sice jezdí autobusy do metropole přibližně po čtvrt hodině, často se ale zaseknou v kolonách a nabírají i půlhodinové zpoždění.

„Cesta do Prahy pak trvá místo deseti minut skoro tři čtvrtě hodiny. To po zavedení tramvajové trati odpadne, protože vozy nebudou mít v cestě žádné překážky a měly by tak jezdit včas,“ uvedla Slavíková.

Také v Sedlci považují tramvajové spojení s Prahou za budoucí benefit. „Terminál bude stát v docházkové vzdálenosti z centra obce, nikoliv však v bezprostřední blízkosti zástavby. Zlepšení dopravní obslužnosti tak výrazně převýší případné negativní dopady,“ řekl starosta Sedlce Luboš Kuklík.

V Odoleně Vodě, která by se mohla tramvajové trati dočkat po roce 2030, ji už také vyhlížejí. „Přinese nám kvalitní spojení s Prahou, po kterém tady lidé již dlouho volají. Především jim odpadnou častá zpoždění u dálničního sjezdu,“ dodal starosta města Ondřej Prášil.