V pražské MHD skončí provoz tramvají T6A5, poprvé vyjely před 25 lety

Podnik si ponechá dvě tramvaje T6A5, které bude nasazovat na turistických retrolinkách. DPP je největší městská firma, provozuje tramvaje, autobusy, metro i lanovku.

„Pro fanoušky MHD jsme připravili rozloučení s tramvajemi s několika symbolickými odkazy. Je to téměř přesně 26 let od převzetí prvních dvou vozů, což bylo 24. června 1995. Tramvaje jsme poprvé do provozu nasadili právě na linku číslo 4, a to 6. listopadu 1995,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Tramvaje T6A5 budou v sobotu jezdit od 08:00 do 18:00. Pojedou v intervalu 15 minut, a to jako sólo vozy ze Smíchovského nádraží na Čechovo náměstí. V 18:15 všech šest tramvají vyrazí ze Smíchovského nádraží na cestu Prahou. Tramvaje pojedou po trase Anděl , Újezd, Malostranská a přes Chotkovy sady na Špejchar.



„V 19:00 se tramvaje vydají na svoji poslední jízdu do domovských vozoven,“ dodala mluvčí podniku Aneta Řehková.