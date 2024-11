Tramvaje na Strahov mají zelenou, první studenty svezou v roce 2027

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, veřejnou zakázku plánuje DPP vyhlásit a vysoutěžit příští rok.

„Díky nové tramvajové trati získají studenti ze strahovských kolejí i návštěvníci sportovišť kvalitnější a bezemisní dopravní spojení,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Zastávka Koleje Strahov na plánované tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem. Tramvajový uzel na Malovance na plánované tramvajové trati na Strahov.

Nová dvoukolejná trať bude měřit 1,3 kilometru. Na stávající síť se napojí v Bělohorské a Myslbekově ulici. Trať povede z Bělohorské Vaníčkovou ulicí do konečné smyčky Stadion Strahov. DPP na ní vybuduje tři páry zastávek: Malovanka (společná se stávající tratí na Bílou Horu), Koleje Strahov a Stadion Strahov.

Současné tramvajové zastávky Malovanka budou přesunuty asi o 130 metrů směrem do centra a vybudovány na Bělohorské ulici v úseku mezi křižovatkami s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí.

„Díky tomu budou zastávky Malovanka sloužit spojům ze stávající tratě na Bílou Horu z nové trati na Strahov a bude zde snadný přestup,“ dodal dopravní podnik v tiskové zprávě.

Zastávky Koleje Strahov budou situovány v prostoru vysokoškolských kolejí, zhruba v místě stávajících stejnojmenných autobusových zastávek. Zastávky Stadion Strahov vzniknou ve stejnojmenné nové smyčce a budou společné pro odbavování tramvajových a trolejbusových linek.

Studentská tramvaj bude vozit lidi ze Strahova na Malovanku.

Samotnou smyčku Stadion Strahov vybuduje v místě stávající autobusové točny u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice. Výstavba nové tramvajové tratě Malovanka–Strahov bude probíhat v úzké koordinaci s elektrifikací autobusových linek č. 176 a 191.

Tramvajová trať nahradí stávající autobusovou dopravu ze Strahova ke stanici metra Dejvická. Současně dojde ke snížení počtu autobusů v prostoru Vítězného náměstí. Vybudováním tratě mezi Malovankou a Strahovem dojde k přímému spojení významných dopravních uzlů a částí s centrem Prahy.

Potřebuje Praha tramvajovou trať na Strahov? Ano 147 Ne 33

Nový stadion na Strahově

Nová tramvajová trať může v budoucnu pomoci také s odbavováním návštěvníků akcí konaných v nové strahovské aréně. Tu s kapacitou 35 tisíc míst postaví pražská Sparta, která se v květnu stala vítězem mezinárodní soutěže o využití areálu chátrajícího stadionu Evžena Rošického, který vlastní Fotbalová asociace ČR.

Letenští se jako jediní přihlásili do soutěže o využití strahovského stadionu, kterou FAČR vypsala v únoru, a splnili všechna potřebná kritéria.

Asociaci coby vlastníkovi pozemku nabídli za možnost vybudovat novou arénu téměř 1,8 miliardy korun. Součástí smlouvy s FAČR bude povinnost poskytnout stadion nejméně ke třem zápasům reprezentace za rok.

Aréna, která by se stala největší v republice, by se měla začít stavět do roku 2030 a hotová by měla být nejpozději o pět let později. Částku v podobě stavebního platu bude Sparta vyplácet postupně po dobu 30 let, kdy bude na pozemku v nájmu.

Sumu 95 milionů korun hodlá úřadující ligový mistr asociaci vyplatit do měsíce po podpisu smlouvy jako poplatek za exkluzivitu. Roční stavební plat bude činit přes 32 milionů korun, v celkové částce 1,784 miliardy korun je zahrnuta předpokládaná inflace i úspora za pořádání reprezentačních utkání.