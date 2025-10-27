Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný

  15:48
Zranění řidiče si vyžádala dnešní srážka dodávky s tramvají v Praze 5. Automobil se při nehodě převrátil na bok a zůstal v křižovatce ležet, což v místě uzavřelo na několik hodin provoz.

„Do dodávky přejíždějící přes koleje po jedné hodině odpolední ve Werichově ulici z boku narazila tramvaj,“ popsal událost policejní mluvčí Richard Hrdina.

Řidič dodávky měl podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Karla Kirse drobné pohmožděniny v oblasti horních a dolních končetin a po ošetření podepsal negativní reverz. V tramvaji se nikdo nezranil.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří místo vyklízeli.

Dodávka po střetu s tramvají zůstala ležet na boku. (27. října 2025)
Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují nadále policisté. Provoz v barrandovské křižovatce byl po čtvrté hodině obnovený.

