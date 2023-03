VIDEO: Prahou se řítil traktor s majákem. Nemocnice převážela agregát

Řidiči si možná řekli: „Modrý maják, OK, přibrzdím, uvolním mu cestu.“ Ale co doopravdy vzápětí viděli, to možná chvíli nechápali.

Kolem nich totiž prosvištěl traktor. I s přívěsem.

Nebyla to legrace. Jeden takový skutečně má právo přednostní jízdy. A patří Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. „Viděli jste někdy traktor s majákem? My ho máme!,“ pochlubila se nemocnice. „Podívejte se, jak včera projel s rychlým nákladem centrem Prahy,“ dodala.

„Jako jediný ve střední Evropě má ofociální právo přednostní jízdy,“ uvedla nemocnice na svém Facebooku.

Důvod? Rychlý převoz nákladu, v tomto případě mobilních agregátů do všech areálů nemocnice. A těch je v hlavním městě celkem jedenáct.

A vzápětí vysvětlila. „Za pouhou hodinu a půl jsme například schopni přistavit a spustit mobilní dieselagregát o výkonu 700 kVA ve všech 11 areálech VFN včetně detašovaných pracovišť,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek VFN Jiří Pala.

Traktor Class 310 CX podle vyjádření nemocnice dostal Technicko-provozní úsek VFN loni darem, majákovou technikou ho osadili vzápětí. Jakou rychlostí se stroj řítil, nemocnice neuvedla, podle několika webů ale stroje tohoto typu mohou vyvinout rychlost až 40 km/h.