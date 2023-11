Zloděj se vloupal do trafiky. Ukradl vsazený tiket, peněz si přitom nevšímal

11:44

Policisté pátrají po muži, který se vloupal do trafiky na Praze 3. Po vniknutí do prodejny prohledal několik šuplíků prodejního stolu, z nichž odcizil pouze obálku se vsazeným tiketem do loterijní hry, hotovost nechal v přenosné pokladně. Poté z místa uprchl.