V centru Prahy kontrolovali hořáky v restauracích. Ale s omezenými pravomocemi

Přestože mělo jít prioritně o kontrolu bezpečnosti hostů provozoven, není nadále jisté, že od plynových hořáků v restauračních předzahrádkách nehrozí nebezpečí. Hasiči, kteří byli k prohlídce přivolaní, se totiž zaměřili jen na ověření výrobcem předepsané vzdálenosti topidel od hořlavých materiálů a technický náměstek hodnotil přes plot.

„Standardní kontroly probíhají průběžně, není to tak, že teď jsme si vzpomněli a něco velkého se děje. Jen jsem si přála, aby v tuto chvíli, kdy je zima a těch ohřevů je tu podstatně více, to bylo intenzivněji zkontrolováno,“ vysvětlila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) záměr akce, jejímž hlavním posláním označila kontrolu z hlediska požární ochrany.

„Respektive ochrany obyvatelstva. Já jsem vyzvala Hasičský záchranný sbor, aby impulz vycházel od nich, na to jsme ale samozřejmě nabalili živnostenský odbor, stavební odbor, protože jsme tu například zaznamenali ne úplně korektní rozvod plynu do těch předzahrádek, na to je potřeba se také kouknout,“ uvedla na začátku kontrolního dne starostka s tím, že také majetkový odbor hlavního města, vlastník nemovitosti, který tu uzavírá smlouvy, si bude kontrolovat, jestli ti provozovatelé nezabírají větší prostor, než mají.

„Stejně tak městská část, která z těch prostorů vybírá místní poplatek, takže i to bude předmětem,“ dodala Radoměřská. Následně všem přizvaným rozdělila práci: „Kde najdete cokoliv, konejte!“ vyzvala je.

Tady cítíme problém

Hasiči chtěli ze všeho nejdřív prověřit tři restaurace, v nichž podle komentáře vedoucí 1. a 2. oddělení Požární prevence HZS Aleny Rejmonové, vedoucí pracoviště Požární prevence pro Prahu 1 a 2, cítí největší problém. Šlo o restaurace White Horse, Bar Orloj restaurant a restaurace Staroměstská.

Sem si Rejmonová přála jít ve více lidech, především se zástupcem stavebního úřadu. „Náš partner je stavební úřad a víc nepotřebujeme,“ předestřela při poradě starostce. Nakonec s sebou hasiči dostali zástupce Trade Centre Praha, který je správcem budovy.

Na plynové lampy se však úplně zaměřit nemínili. „Budeme je kontrolovat jen z pohledu odstupové vzdálenosti, protože vše ostatní by mělo běžet za někým jiným, za Inspektorátem práce, za Technickým ústavem,“ sdělila Rejmonová.

Kontrola začala v restauraci White Horse, v jejíchž útrobách se tříčlenná skupina v doprovodu provozovatelky zdržela půl hodiny. Mezitím před venkovní zahrádkou postával Libor Šubrt, technický náměstek Technické inspekce ČR.

Jako šikmá věž v Pise

Přítomní novináři, které radnice na akci přizvala, ale kteří se kontrol nemohli účastnit ani na místě dostat informaci o zjištěném, Šubrta vyzvali, zda by okomentoval jedno ze dvou mobilních plynových topidel pod střechou uvnitř oplocení.

„Výrobek v pořádku, umístění - to bych musel vidět konkrétní návod k obsluze, ale nestojí to svisle. Je tam rovinná odchylka pěti úhlových stupňů, čili je to nakloněné. Teoreticky by se to mohlo převážit,“ vyvozoval náměstek s tím, že pak by zafungovala pojistka převržení, která zavře plyn. „Ale ta pojistka zafunguje, jenom když to čistíte! Ta směs plynů je mastná,“ upozornil Šubrt.

Zároveň dodal, že by naklonění mohlo být akceptovatelné, pokud výrobce produktu neříká opak. „To je jako šikmá věž v Pise, do pěti úhlových stupňů, tohle by mohlo být pět až sedm. Není to víc než deset, tak je akceptováno,“ doplnil.

Kontrolu spotřebiče však podle svých slov osobně provést nemůže. „Já nejsem kontrolní úřad, když přijdou hasiči a budou chtít něco technicky výrobkového, tak na to jsem já. Ale jestli je umístěn správně, je jejich práce,“ vysvětlil svou netečnost během probíhajících kontrol všech staroměstských předzahrádek.

„My konáme jen na základě žádosti, Technická inspekce není taková, že by šla z ulice a kontrolovala. My kontrolujeme, když nás někdo požádá,“ dovysvětlil ještě. V případě, že by ho hasiči ke kontrole hořáku přizvali, našel by si manuál k výrobku na internetu podle štítku.

„To je starost výrobce“

Poté, co hasiči opustili vnitřní prostory podniku, došlo k samotnému přeměřování vzdálenosti jednoho z hořáků od okolních stolků. Zda ale metr ukázal bezpečnou vzdálenost, či ne, Rejmonová odmítla sdělit, stejně jako případné nalezené nedostatky uvnitř restaurace. Bez povšimnutí druhé lampy pak zahrádku podniku opustili.

„Provozovatel je vždy povinen používat to v souladu s návodem k užívání. Jestli to dělá, nebo ne, to je jeho starost,“ okomentovala preventistka s dotazem na zjištěnou bezpečnost ohřívačů.

„Nekontrolovali jsme druhý, jen jeden, a to z odstupové vzdálenosti, jestli má provozovatel návod k užívání a jestli to je v souladu s tím. To nám stačí, je to tematická kontrola, vybíráme si, není to kontrola komplexní,“ dodala.

Na upozornění, že v tu chvíli již nepřítomný Šubrt komentoval nezkontrolovanou lampu jako křivou, Rejmonová reagovala: „S panem Šubrtem nejsme v součinnosti, ani ho neznám. Ale možná se tam ještě vrátíme,“ připustila s tím, že s novináři v zádech se kontrola provádí špatně.

Podle předsedy finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 Giancarla Lambertiho mají kontroloři omezené kompetence a možnosti, jak můžou postupovat.

„Hasiči jsou také omezení zákonem o požární ochraně, takže když najdou nějaké zjistění, třeba co se týká únikových cest, nemají v kompetenci něco konkrétně konat, od toho tu jsou zástupci městské části a správcovské firmy,“ vysvětlil.

„Názorně jsme si ukázali, co hasiči kontrolují,“ shrnula první proběhlou kontrolu v restauraci White Horse Radoměřská. „Hasiči se soustředí primárně na to, zda jsou dodržována pravidla odstupu hořáku od hořlavých předmětů, to je jednoznačně dáno vyhláškami, kde musí být metr, kde stačí půl metru, a také takové to trochu didaktické, zda jsou místní zaměstnanci příslušným způsobem proškolení,“ řekla Radoměřská

„Také kde jsou uložené lahve s propan butanem, jestli to odpovídá normám,“ doplnila s tím, že činnost hasičů odpovídá tomu, co od nich radnice žádala a očekávala. „Aby to v provozovnách nebylo nebezpečné,“ uzavřela.

Při výbuchu restaurace U Kojota v Mostě v noci na 12. ledna zemřelo na místě šest lidí, sedmá oběť podlehla zraněním v nemocnici: