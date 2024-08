Top selfie středních Čech: medvědi od Kolína, menhir i český Grand Canyon

Dřevěné sochy medvědů od Kolína

Dřevěné sochy medvědů od Kolína nabízí roztomilé fotografie s dětskými hrdiny.

Kdo by neznal zlidovělé večerníčkové pobídnutí: „Pojďte pane, budeme si hrát!“. Slova medvědích bratrů, patrně nejslavnějších „rodáků“, kteří se potkali u Kolína, by se měla tesat do kamene.

A to nejen obrazně. Zvířecí televizní celebrity mají totiž u malebného kolínského lesoparku Borky, který obklopuje pravý labský břeh, recesistický památník. Ten před 14 lety odhalil duchovní otec „bláznivých“ medvědů – režisér a výtvarník animovaných filmů Břetislav Pojar. Tvoří ho dva velké balvany a reliéf obou medvědů.

Ještě atraktivnější jsou však pro turisty a zejména děti lačnící po svérázném selfie z Kolína dřevěné postavičky medvědů v životní velikosti, které bdí u zmíněného pomníku. Na místo se nejsnadněji dostanete z centra města po lávce vedoucí přes Kmochův ostrov.

Vyhlídka u svatého Jakuba v Kutné Hoře

Ukrytá vyhlídka u kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře je místo přímo magické.

Toto uhrančivé místo nesmíte při návštěvě Kutné Hory za žádnou cenu vynechat. V takřka éterickém panoramatu se zde snoubí dechberoucí historie města stříbra, kouzelná příroda i pohled na budovu, v jejichž interiérech se nachází skvosty novodobého umění.

Ukrytá vyhlídka u kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře v sousedství Vlašského dvora je místo přímo magické. Právě odtud budete mít při honu za jedinečným selfiem dokonalou vyhlídku na chrám svaté Barbory, vinice pod ním, Breüerovy sady i barokní Jezuitskou kolej, kde sídlí Galerie Středočeského kraje.

Vyhlídka je volně přístupná, nachází se hned naproti vstupu do kostela svatého Jakuba. Právě odtud mimochodem pochází ty nejznámější pohlednice u Kutné Hory. A pokud budete chtít dodat fotografii ještě romantičtější punc, zajděte sem večer, kdy je panorama podmanivě nasvícené.

Lom Velká Amerika

Lom Velká Amerika láká turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí pořídit úchvatný snímek.

Ve Středočeském kraji naleznete jen málo tak ikonických míst, jako je obří skalní průrva vytvořená člověkem u Mořiny na Berounsku. Lom Velká Amerika láká nejen turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí pořídit snímek, jenž může konkurovat i fotografiím z exotické dovolené. Ne nadarmo si vysloužil přízvisko Český Grand Canyon.

Místo je oblíbené také filmaři. Mořinský lom je známý především díky legendární hudební komedii Limonádový Joe aneb Koňská opera, který se tu natáčel v roce 1964.

Od doby, kdy se za zpěvu kovbojské árie lomem na svém koni proháněl herec Karel Fiala alias Limonádový Joe, si návštěvu známé lokality nenechaly ujít statisíce turistů. Pořídit selfie si můžete z různých úhlů, protože podmanivých vyhlídek na Velkou Ameriku je hned několik. Každopádně je na místě neriskovat a respektovat zákazové tabule.

Vrázova vyhlídka v Mělníku

Vyhlídka na majestátní soutok největších českých řek Labe a Vltavy je častým cílem fotografů.

Vyhlídka na majestátní soutok největších českých řek Labe a Vltavy je častým cílem fotografů. Snímků zachycujících romantické splynutí řek je na internetu nesčetné množství. Kdo si chce pořídit vlastní, ideální místo nabízí terasa mělnického zámku, která se nachází nad tamní vinárnou.

Zámek tvoří dominantu jižních svahů, jež byly přebudovány na viniční tratě s opěrnými zídkami, čímž vzniklo charakteristické panorama Mělníka.

Ne každý už ale ví, že jen pár desítek metrů dál pod zámkem se nachází Vrázova vyhlídka, která nabízí ještě krásnější výhled na soutok. Nese název po cestovateli Enrique Stanko Vrázovi, který na sklonku života pobýval na Mělnicku a tamní výhled do krajiny si zamiloval.

Zájemcům o fotografii se soutokem největších českých řek by dnes jistě poradil, aby si hlavně nepletli Vltavu se sousedním umělým vodním kanálem.

Kamenný pastýř v Klobukách u Slaného

Významnou památkou Slánska je nejznámější český menhir přezdívaný „Kamenný pastýř.

Významnou památkou Slánska je nejznámější český menhir přezdívaný „Kamenný pastýř. Stojí severozápadně od obce Klobuky, asi sto metrů od silnice na Telce.

Sloupovitý balvan z tmavého křídového pískovce je 3,5 metru vysoký a váží přibližně pět tun. Nejstarším důkazem o existenci menhiru je vojenská mapa z let 1764–1768, ve skutečnosti je však jeho stáří pravděpodobně několik tisíc let. Archeologové už na konci 19. století zjistili, že kámen stojí na světlém pískovci, což dokazuje, že ho předkové vztyčili uměle.

Od menhiru je viditelná i legendární hora Říp. Z jejich vzájemné polohy je patrné, že v určitých datech, významných v keltském kalendáři (svátky Beltain a Lughnasadh) vychází při pohledu z „Kamenného muže“ slunce přímo za horou. Není ale vůbec jisté, zda staviteli menhiru byli právě Keltové. Spíše se jedná o romantickou představu.