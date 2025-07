Kabát, Krajčo i Divokej Bill. Na Točníku v pátek startují jubilejní Hrady CZ

Nasadit rockový Kabát, do batohu sbalit všechny nezbytné Vjecy, dobrou náladu připoutat Visacím zámkem a pak už energickým Klusem hurá před pódium. A tam si v rozjařeném davu sborově zazpívat třeba o tom, že „...když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem nebo sekerou“. Možná i tak by při popuštění uzdy představivosti mohla znít slovní hříčka, která by lákala na jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ, jenž už v pátek startuje na Točníku.