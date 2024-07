Tiktoker v Praze vypadl z okna a vážně se zranil, plnil nebezpečnou výzvu

K neštěstí došlo v pondělí kolem půl sedmé ráno na sídlišti v pražském Hloubětíně, informoval jako první deník Blesk.

Na záznamu z živého vysílání jsou vidět tři lidé, kteří rozmlouvají ukrajinsky. Jedním z nich je čtyřiadvacetiletý tiktoker, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Rostiks_01.

Ten na videu přechází do další místnosti, oblečený jen v kraťasech, a otevírá okno. Pak leze z okenní římsy ven, přičemž ho natáčí jeho kamarád z druhého okna. „Co děláš?,“ ptá se ho vyděšená žena na streamu. „Nedělej to, je to blbost,“ prosí ho.

Na záběrech je vidět, jak muž nejdříve přehazuje jednu nohu přes parapet a poté i druhou. Následně se jí chytí rukama a pomalu se spouští dolů. Jedna ruka mu však uklouzla a tiktoker se zřítil ze čtvrtého patra bytového domu.

„Podle prvotních zjištěních se jedná o událost, které předcházela jakási hra ohledně plnění úkolů na sociální síti, kdy následovala výzva, aby se muž pověsil z okna,“ uvedl pro iDNES mluvčí pražské policie Jan Daněk. Čtyřiadvacetiletý cizinec, který měl předtím popíjet alkohol, při plnění výzvy z okna ve čtvrtém patře však vypadl a vážně se zranil, doplnil Daněk.

Hospitalizaci tiktokera potvrdila i mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. „Po pádu z okna vyrazila k místu záchranka. Muž při pádu z výšky utrpěl v mnohačetná a vážná poranění a byl převezen do jedno z pražských traumacenter,“ dodala mluvčí.

Policisté upozorňují na nebezpečí, které z takovýchto výzev plyne, a apelují na zdravý rozum.

Například letos v dubnu jen o vlásek unikli neštěstí cestující na trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na koleje někdo totiž nastražil kamení, místem pak projely dva spěšné vlaky stokilometrovou rychlostí. Správa železnic poté upozornila na trend ze sociální sítě TikTok, který vyzývá k pokládání předmětů na kolejnice. Incidentů totiž přibývalo.

Třináctileté dívce se v Německu pak v květnu stala osudnou tiktoková výzva „Blackout Challenge“. Její náplní je dusit se tak dlouho, dokud člověk neomdlí. Jde o další z nebezpečných úkolů, při nichž lidé mají pořídit videa, jež pak sdílejí s ostatními. Podobný případ se odehrál i v Berlíně, kde dívka po plnění výzvy skončila v nemocnici.