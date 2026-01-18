Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

„Nutnou obměnu svítidel vyžaduje legislativa a s ní spojený vývoj trhu,“ zdůvodnila firma. Sodíkové výbojky zakázala Evropská unie, protože obsahují rtuť.
Světelný expert a petent Hynek Medřický ale upozornil, že každé bílé světlo obsahuje modrou složku. „Modrá složka způsobuje narušení cirkadiánního rytmu lidí (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.) i rytmu volně žijících druhů, především hmyzu a ptáků ve městech,“ vyjádřil se Medřický.
Na negativní vliv poukazuje i bývalá ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje ministerstva pro životní prostředí Anna Pasková.
„Umělé světlo má v noci negativní vliv na ekosystémy, živočichy i lidské zdraví. Přičemž nejvíce rušivou složkou je vnímána právě modrá část světelného spektra, kterému živé organismy potřebují být vystaveny během dne, ale ne v noci. V tomto ohledu ‚bílá‘ LED světla do ulic a veřejného osvětlení nejsou vhodná,“ uvedla Pasková.
Petici podle svých slov všemi deseti podepsala obyvatelka Slivence Lacikam. „Ta světla jsou odporná, večer nepříjemná a myslím, že i zvířatům to neprospěje. Chci mít v noci noc, ne si připadat jako ve dne,“ přeje si Lacikam.
David Rajman, který loni na jaře založil spolek Light & Dark Matters, uvedl, že lidé vnímají oranžové světlo jako nejpřirozenější. „Typicky jim vadí přímé obtěžující světlo a jeho intenzita, u nových LED navíc oslňující jas a spektrum (bílé světlo s obsahem modré až zelené složky). Do noci prostě patří pouze oranžové světlo s nejmenším dopadem na biologii,“ řekl Rajman.
THMP: výměna není volba
THMP se proti petici a stejnojmenné iniciativě ohradily. Tvrdí, že iniciativa šíří „zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace o modernizaci veřejného osvětlení v Praze“. Firma ujistila, že instaluje světla, která splňují normy a jsou tak v souladu s legislativou.
„Zásadním faktem, který petice opomíjí, je, že výměna starých sodíkových výbojek není ideologickým rozhodnutím města, ale nutným krokem vyplývajícím z evropské legislativy,“ podotkl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.
Nové veřejné osvětlení
● S pilotní instalací LED svítidel začala městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) v roce 2009 na Smíchově.
Firma označila tvrzení o „masivním zavádění škodlivého bílého světla s vysokým podílem modré složky“ za zavádějící. Proti petici se vymezil i magistrát.
„Na rozdíl od starých sodíkových lamp umožňují LED svítidla precizní optiku cílící světelný tok důsledně dolů a na místo, kam je potřeba svítit, nulový podíl vyzařování světla nad horizont a inteligentní regulaci. Součástí pražského systému je také noční regulace intenzity osvětlení. Například v obytných oblastech dochází mezi 22. a 6. hodinou ke snížení výkonu až o 40 procent,“ vyzdvihl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).
Nařízení EU platí od Nového roku, ale s výjimkou. „Vysokotlaké výbojky pro obecné osvětlování mají stanovený omezující limit pro obsah rtuti s výjimkou do 27. února 2027 a potom mají ještě zažádáno o další tříletou výjimku. To znamená, že se budou vyrábět a prodávat ještě nejméně do roku 2030,“ sdělil Rajman. Platnost výjimky do roku 2027 potvrdil i Jílek z THMP.
Třetí možnost
Medčický upozorňuje, že existují ještě jiná řešení. „V Rokycanech byly v roce 2019 instalovány ledky, které mají úsporu a dlouhou životnost. Jmenují se PC Amber. Je to oranžové světlo velmi podobné sodíkové výbojce s podílem modrého světla do dvou procent. Sodíková výbojka má podíl pět procent,“ uvedl odborník.
Výroba podle něj není dražší než u nyní instalovaných LED. Zatím se jich kvůli malému zájmu ale nevyrábí dost. Stejně uvažuje i Pasková.
„Praha by podle mě měla zvolit osvětlení, které bude energeticky úspornější variantou oproti nahrazovaným sodíkům, se spektrem s co nejmenším podílem modré složky (tedy teplé, oranžovější odstíny). Naštěstí výrobci LED svítidel nabízejí širokou škálu výrobků, které se svým spektrem mohou přiblížit oranžové ‚barvě‘ sodíkových výbojek,“ vyjádřila se Pasková.
Na únorovém jednání pražských zastupitelů by petice měla být jedním z bodů diskuse.