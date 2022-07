Nevěru řešila porodem ve sklepě. Dítě napěchovala do květináče, zemřelo

„Trápila jsem se. Partner je kuchař. Jediné, co ho zajímalo, je restaurace a kolegyně v práci. Snažila jsem se po patnácti letech zachránit partnerský vztah, další těhotenství s ním jsem neřešila,“ uvedla před soudem bývalá servírka. Zjistila prý, že jí je partner nevěrný.

To, že čeká dítě, věděla od dubna 2021. Nikomu se však nesvěřila, ani rodičům, ani kamarádkám. Tvrdí, že nevěděla, co má dělat. „Nevím, jak mám odpovědět na otázku, jestli jsem těhotenství chtěla maskovat. Partner se mě několikrát ptal, jestli jsem těhotná. Odpověděla jsem, že nejsem.“

Rodit začala tři dny před Štědrým dnem. „Ráno jsem šla normálně do práce. Začaly mi bolesti, obsloužila jsem pár lidí a požádala jsem partnera, jestli můžu jít domů. Děti byly doma, šla jsem do sklepa a tam se to stalo. Dala jsem si pod sebe deku, měla jsem kontrakce, tlačila jsem. Hodně jsem krvácela, měla jsem závrať, v průběhu porodu jsem na pár sekund omdlela.“

Když po porodu uviděla dítě, zjistila, že jde o chlapečka. Jen otočil hlavičkou, neplakal. „Neověřovala jsem, zda žije. Zabalila jsem ho do deky. Vím, že tam byl nějaký květináč, vložila jsem ho do něj. Byla v něm hlína. Detaily si nepamatuji, jen útržky,“ vysvětlovala.

Poté se vrátila do bytu, na záchodě „vytlačila“ placentu, osprchovala se a s kbelíkem zamířila do sklepa uklidit nepořádek. „Dítě jsem pak dala do tašky. Odešla jsem nahoru. Igelitku s dítětem jsem dala za skříň. Pak jsem si šla lehnout.“

Druhý den šla žena normálně do práce. Krvácela, začala jí natékat prsa. „Byla jsem jako robot, o ničem jsem nepřemýšlela. 23. prosince jsem odevzdala inventuru. O den později přišel partner, viděl, že už nemám tak velké břicho, tak jsem se mu přiznala. Druhý den mě odvezl na policii. Vzala jsem tam s sebou i tu igelitku s dítětem,“ doplnila.

26. prosince 2021

Těhotenství tajila už podruhé

„Víte, kde je v Neratovicích babybox?“ zeptala se jí předsedkyně senátu. „Ano, asi kilometr od našeho bytu. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem ho nepoužila,“ odpověděla Slovenka.

Žena vychovává s partnerem dvě děti, třináctiletého syna a o rok mladší dceru. Další dítě – holčičku – porodila zhruba před sedmi lety. I tehdy těhotenství před okolím tajila. Když doma rodila, partner ji uslyšel a zavolal záchranku. Dcerku pak nechala v porodnici, nabídla ji k adopci. „Určitě jsem tehdy neměla plán udělat to, co jsem udělala teď,“ prohlásila. Zároveň nedokázala odpovědět na dotaz státního zástupce, proč k adopci nedala i loni narozeného chlapečka.

Partner podle ní kvůli svému „byznysu“ už další děti nechtěl. „Proč jsem nebrala antikoncepci? Přibírala jsem po ní. Padaly mi vlasy. Byla jsem nezodpovědná,“ přiznala.

U soudu vypovídal také její partner. „Nic bližšího o tom porodu nechci vědět a chtěl bych, aby to tak zůstalo. Nechápu to, ale respektuji to. Žijeme ve společné domácnosti, jsme pořád rodiče, vypovídat nechci, považuji ji stále za osobu blízkou. Je to matka mých dětí, citová vazba tam pořád je. Jako matka je dobrá,“ uvedl.

„Když jsem s ní o Vánocích o tom porodu mluvil, myslel jsem, že mluvím s někým úplně jiným. Přišlo mi, jako by byla řeč o tom, že si šla koupit do krámu deset deka salámu. Mluvila o tom bez emocí, bez pláče,“ vypověděl jeho bratr.

Před soudem hovořila i „tchyně“ obžalované ženy. „Měli jsme podezření, že je těhotná, když změnila oblečení. Začala se trochu krýt. Syn se jí několikrát ptal, ale nepřiznala to. Na Štědrý den mi syn řekl, že asi porodila. Nepopírala to. Ptala jsem se jí, kde má dítě, řekla, že doma a že se narodilo mrtvé. To jsem jí nevěřila. Netuším, proč to tajila. Zhroutila jsem se,“ vypověděla svědkyně.

Žalobce viní ženu z plánované vraždy dítěte mladšího patnácti let, za což jí hrozí výjimečný trest přes 20 let vězení. Hlavní líčení je naplánované do pátku. Zatím není jasné, zda bude v tomto termínu vyhlášen rozsudek.