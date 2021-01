Syn ubodal otce v kotelně kvůli teplotě v domě, odpyká si deset let

„Nemůžeme takto brutální vraždu, spáchanou na otci, omluvit. Trest padl na samé spodní hranici sazby, nemůžeme přistoupit k jeho mimořádnému snížení. Vina byla jednoznačně prokázána,“ zdůvodnil úterní rozhodnutí předseda senátu vrchního soudu Michal Hodoušek. Rozsudek je pravomocný.

V kauze již loni na sklonku září rozhodl Krajský soud v Praze, ten obžalovanému vyměřil desetiletý trest za prostou vraždu. Trest padl na spodní hranici sazby, která činí 10 až 18 let. Státní zástupce Tomáše V. vinil původně z vraždy spáchané po předchozí rozvaze či s rozmyslem.

Za to mu hrozilo 12 až 20 let, soud první instance však tuto argumentaci odmítl. Obhajoba se proti verdiktu krajského soudu odvolala. Napadla ale jen rozhodnutí o trestu, nikoli vině. „Můj klient je připraven nést odpovědnost,“ zdůraznil dnes advokát Antonín Tichý.

Usiloval však o mimořádné snížení trestu pod spodní hranici příslušné sazby. „Navrhuji to na základě znaleckých posudků, které konstatovaly mimořádné snížení ovládacích schopností mého klienta,“ řekl právník Antonín Tichý.

Smutek nad tím, co se stalo, vyjádřil v posledním slově obžalovaný. „Žil jsem frustrován. Pedantské výtky od táty narůstaly. Nevím, jak se to mohlo stát. Mrzí mě to a omlouvám se,“ řekl na závěr Tomáš V. Státní zástupce žádost obhajoby navrhl zamítnou jako nedůvodnou.

Smrt v kotelně

Tragédií vyvrcholil vztah otce a syna ráno 7. února 2020. V kotelně se oba muži pohádali o teplotu v domě. Syn se vyjádřil proti dalšímu topení, otec nesouhlasil. Obviněný poté v afektu sáhl po noži a zaútočil.

„Najednou jsem držel nůž a asi třikrát bodl,“ pravil Tomáš V. po zatčení. Lékaři však na těle oběti napočítali osm ran, zasazených velkou silou, zbraní o délce 20 centimetrů. Napadený zemřel na následky šoku z krevních ztrát. Syn zavolal na tísňovou linku 158 a udal se policii.

Tragédie završila vzájemné soužití otce a syna. Problémy měli od doby, kdy se otec rozvedl a do domu si přivedl novou družku s dcerou. Syn z domu prchal, trávil dlouhé hodiny v zaměstnání, odcházel za přáteli. Opravoval počítače a mobily, působil u dobrovolných hasičů.



„Ten poslední týden byl frustrující, k nesnesení,“ vypověděl obžalovaný. K tomu, co ataku předcházelo, vypovídali někteří svědci. „Tomáš V. byl neklidný, seděl, něco si pro sebe huhňal,“ sdělil jeden z nich.

K motivu a duševnímu stavu obžalovaného se v obsáhlé expertíze vyjadřoval psycholog a psychiatr. Duševní poruchou Tomáš V. netrpí. „Má disharmonicky strukturovanou osobnost, trpí nižší odolností vůči psychické zátěži. Prošel dlouhodobým stresem,“ shrnuli znalci.

Posudek také uvedl, že obviněný měl v inkriminované zachovány rozpoznávací schopnosti, ovládací však byly významně sníženy. „Obžalovaný jednal v afektu, nikoli ale patickém,“ zdůraznili mimo jiné znalci.