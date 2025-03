Nemocnému synovi vstříkla do krve vodu. Za pokus o vraždu dostala 6,5 roku

Podle soudu se matka samoživitelka na čin připravovala. Na internetu v mobilním telefonu například hledala, co způsobí hlína ve střevě, co když se něco dostane do krve, co když dítě dostane zimnici a šok, co znamená sraženina, co rychle vyvolá horečku u syna, jak dlouho trvá sepse a podobné informace.

V jejích věcech bylo později nalezeno několik vybalených injekčních stříkaček a plastové „kinder-vajíčko“, v němž byla tekutina.

„S cílem vyřešit svoji obtížnou situaci, která spočívala v nedořešené otázce bydlení a pocitu vlastní neschopnosti postarat se samostatně o nemocného syna, opatřila si injekční stříkačku a opakovaně ve více dnech úmyslně a po předchozím uvážení vstřikovala nezletilému prostřednictvím zavedeného katetru do krevního řečiště kontaminovanou vodu... což u něj následně vyvolalo opakované septické stavy,“ konstatovala předsedkyně senátu Silvie Slepičková.

Soudkyně uvedla, že obžalovaná žena musela být srozuměna s tím, že její jednání může ohrozit život tehdy sedmiletého syna, což se podle ní nejméně ve dvou případech stalo.

Za pokus o plánovanou a trýznivou vraždu dítěte hrozilo matce 15 až 20 let vězení. Senát šel nakonec hluboko pod sazbu a ženě uložil 6,5 roku ve věznici s ostrahou.

Svého nyní desetiletého syna má odškodnit částkou 100 tisíc korun. Obě strany – obžalovaná matka i státní zástupkyně – si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti verdiktu odvolají. Rozsudek proto není pravomocný.

Primář: Bylo to kritické

Neobvyklý případ se odehrál před třemi lety ve Fakultní nemocnici Motol, kde ochrnutý chlapec, který byl po operaci mozkového nádoru, podstupoval několikatýdenní chemoterapii. Matka tam byla s ním.

Když se hospitalizace jejího syna chýlila k závěru, na což ji lékaři upozornili, zdravotní stav dítěte se náhle nečekaně zhoršil. Dostalo sepsi (otravu krve) a skončilo na jednotce intenzivní péče.

Průběh sepse, která se projevuje vysokou horečkou, zrychlením srdečního rytmu, třesavkou, pocením nebo bolestmi břicha, byl přitom pro odborníky zarážející. Měla rychlý nástup, těžký průběh a po nasazení léčby následovalo rychlé zlepšení.

„V horizontu několika dní přišel znovu těžký septický stav. Přemýšleli jsme, jak je to možné. Ptal jsem se paní X (identitu nezveřejňujeme s ohledem na ochranu dítěte, pozn. red.), jestli se neděje něco neobvyklého. Odpovídala mi, že si není ničeho takového vědoma,“ vzpomínal před soudem vedoucí lékař motolské JIP Karel Švojgr.

Protože se chlapci septické stavy opakovaně vracely, pojali lékaři podezření, že někdo nevhodným způsobem manipuluje s centrálním žilním katetrem, který mělo dítě zavedený do těla.

Podle spisu to byla matka, která synovi v období od 21. února do 4. dubna 2022 opakovaně vstříkla přes katetr do krve injekční stříkačkou kontaminovanou vodu.

„Nešlo o jednorázovou záležitost, šlo o jednání, které trvalo zhruba měsíc a půl,“ upozornila soudkyně s tím, že matka viděla, v jak vážném stavu se poté její dítě ocitlo, a přesto to udělala znovu.

„Minimálně třikrát jsme se obávali, že chlapcův stav nezvládneme,“ vypověděl primář Švojgr. Za kritické pro dítě nakonec označil soud v rozsudku dva dny – 26. února a 1. března 2022.

Vedení kliniky, které mělo později rovněž podezření na matku, se obrátilo na policii a žena byla za pomoci psycholožky od dítěte citlivým způsobem odvedena. Skončila v psychiatrické nemocnici. Septické stavy se pak u chlapce už neobjevily.

Psycholog: Zřejmě nevěděla, jak dál

Ze znaleckých posudků vyplynulo, že se do krve dítěte dostaly neobvyklé druhy bakterií, například odpadní nebo půdní.

Tělo zdravého člověka by se s nimi dokázalo vypořádat, pro nemocné dítě, jehož organismus byl navíc zesláblý vlivem chemoterapie, znamenaly vážné ohrožení.

Žena se před soudem k činu doznala, detailněji však nevypovídala. Při dřívějším pohovoru se znalci, psychiatričkou a psychologem, uvedla víc.

„Prostě jsem chtěla, aby to všechno skončilo, aby byl klid. Nechtěla jsem ho tady nechat samotného. Když jsem dál nemohla, hledala jsem, jak to skončit. Já bych skočila pod auto. Nejdřív jsem to chtěla ukončit, pak už ne. Poprvé jsem aplikovala synovi kohoutkovou vodu v březnu, bylo to dvakrát nebo třikrát. Udělala jsem to proto, že jsem nechtěla, aby tady na tom světě zůstal sám. Měl horečky. Po pár dnech jsem mu to dala dvakrát z důvodu prodloužení hospitalizace. Měla jsem strach, že skončíme na ulici,“ řekla znalcům chlapcova matka. Podle odborníků má nižší inteligenci a jednodušší osobnost.

„Motiv činu bych spatřoval v neschopnosti nalézt východisko z komplikované životní situace... na prvním místě bych viděl, ale mohu se mýlit, že tam největší roli hrála sociální bezradnost – neschopnost si dobře zařídit věci, obrátit se na správné lidi, kteří mi dokážou pomoct,“ uvedl v jednací síni psycholog Marek Preiss.

Žalobkyně: Lituje jen sama sebe

Státní zástupkyně Radka Miclíková připomněla, že žena rozhodně bez pomoci nezůstala. Formou sociálních dávek ji podporovaly úřady i nadace Dobrý anděl. Na účtu měla v době činu přes 100 tisíc korun.

Za zpřetrhané vazby se svou rodinou nebo otcem dítěte nese podle Miclíkové vinu i obžalovaná žena. Její příbuzní u soudu odmítli vypovídat a nevyužili ani možnosti říct o ní něco hezkého. Chlapcův otec platí alimenty, ale o syna ani v současnosti nejeví zájem.

„Pořád jsem čekala, že paní obžalovaná povstane a na základě provedeného dokazování řekne, jak to všechno bylo, i kdyby tady předvedla hereckou etudu. Myslím, že celý život lituje sama sebe, nikoliv toho, co udělala,“ řekla žalobkyně.

Domnívá se, že nemocný chlapec sloužil matce jako zdroj finančních prostředků, které díky němu dostávala. „Byla brzdou v rozvoji uzdravování svého syna. Když byl postaven mimo její dosah, začal se jeho stav zlepšovat,“ dodala státní zástupkyně. Pro ženu žádala za pokus o vraždu dítěte osm let vězení.

Podobně se vyjádřila chlapcova zmocněnkyně, podle které matka syna dostatečně nerozvíjela, izolovala ho od ostatních, otci zakázala kontakt s dítětem a kvůli tomu, jak se zachovala, stráví její syn část života v různých sociálních zařízeních.

Obhájkyně: Nezavírejte ji

Advokátka Lucie Oršulová, která se během své závěrečné řeči dvakrát málem rozplakala, žádala pro klientku podmíněný trest.

Poukázala na to, že chlapcova matka byla dlouhodobě ve špatném psychickém stavu, své dítě milovala a stále miluje. Odmítla, že by se žena v souvislosti se svým synem chovala vypočítavě – peníze neutrácela za svoje požitky. Za chlapcem, který je umístěný v dětském centru, pravidelně dochází.

Podle obhájkyně žena činu lituje, nebyla ještě nikdy trestaná a probíhající řízení je pro ni prý dostatečným poučením. „Pro chlapce bude vždycky lepší, když bude mít maminku nablízku,“ apelovala obhájkyně. „Znamená pro mě všechno, co na světě mám,“ prohlásila o dítěti obžalovaná matka.

Podle jedné ze svědkyň se žena synovi za to, co mu v nemocnici provedla, už omluvila. Chlapec, který je nadprůměrně inteligentní, na to prý reagoval slovy: Maminko, tys mi nikdy neublížila.

Přestože jde o neobvyklý případ, není to poprvé, kdy pražský městský soud něco podobného řešil. Před více než dvaceti lety potrestal sedmi roky vězení ženu, která vpichovala své dvouleté dceři v motolské nemocnici injekce s fekáliemi.

Vrchní soud v Praze následně trest za pokus o vraždu snížil na pět let nepodmíněně. Žena trpěla syndromem sebepoškozování, což vztáhla i na svoje dítě. Tato duševní porucha se v aktuálně projednávaném případu nepotvrdila.