Zvýšila na mě hlas, hájí se kominík souzený za brutální vraždu seniorky

Ten den, loni v pátek 8. listopadu, to byla poslední zakázka kominíka Tomáše Lázničky. Vlastně šlo o melouch, v pracovním rozpisu zakázek totiž tuto revizi komína neměl. Za sedmasedmdesátiletou seniorkou Jaroslavou T. ho přivezl kolega, který s ním jezdil a čekal na něj v autě.

„Přišel jsem dovnitř brankou. Ukázala mi, kde chce vyčistit komín. Poté se to všechno odehrávalo, když jsem šel pro peníze do kuchyně. V předsíni mi podala peníze, zvýšila na mě hlas, pohádali jsme se. Nadávala, že na mě čeká měsíc a ještě po ní chci tři stovky, i když je to pod cenou. Peníze mi nakonec dala,“ uvedl před soudem Láznička.

Popsal, že se mu zatmělo v hlavě a do ženy strčil, až spadla. „Následně ji zaklekl na zádech a dusil ji rukama přiloženýma na jejím nose a obličeji. Když se přestala hýbat, odešel do předsíně domu pro vodítko na psa, které poškozené omotal kolem krku. Utahoval ho a prudce jí zaklonil hlavu dozadu,“ líčil v jednací síni průběh útoku státní zástupce Petr Boš.

„Posléze poškozenou pootočil do polohy na záda a vícekrát jí skočil na hrudník. Následně ji opakovaně udeřil kuchyňskou pánví do hlavy a na závěr se pokusil poškozenou zasáhnout na kůži v místech na hrudníku pod krkem elektrickým proudem z přívodního napájecího kabelu od žehličky. Ten za tímto účelem z žehličky vytrhl a zapojil do zásuvky, načež proudový chránič v domě odpojil elektrický obvod,“ uvedl žalobce.

Po činu Láznička prošel místnosti bytu a mrtvé ženě vzal z peněženky dva tisíce korun, mobil a klíče. „Peníze jsem utratil, klíče a telefon jsem zahodil. Bral jsem to, abych si zajistil alibi, ale nevím jak jsem to chtěl udělat, byl jsem zmatený,“ tvrdí kominík.

„Co tady řekl pan státní zástupce, je víceméně pravda, akorát nesouhlasím s tím, že bych tam šel s úmyslem získat pro sebe majetkový prospěch. Šel jsem tam vyčistit komín,“ odmítá Láznička, že stařenku zavraždil pro peníze.

Srdce roztržené jako při nehodě

Příčinou její smrti bylo podle soudního lékaře Pavla Toupalíka udušení, ač utrpěla celou řadu dalších zranění včetně podlitin, přelomené krční patře, zlomené štítné chrupavky či jazylky.

Znalec upozornil, že seniorka měla také široce roztržený srdeční sval. „Jde o zranění způsobené enormním tlakem na hrudník, které vídáme při dopravních nehodách,“ přiblížil lékař. Dodal, že v té době už byla žena kvůli rdoušení a škrcení v bezvědomí.

Lázničkův kolega, který čekal ve voze, později na policii vypověděl, že kominík byl v bytě asi dvacet minut. Když se vrátil do auta, choval se normálně. „Nedal vůbec nic najevo, mlčel,“ sdělil kriminalistům svědek.

Výpadek elektřiny začal řešit seniorčin soused. Na místo pak přijel její syn, který v bytě objevil matčino tělo. On i jeho sestra žádají v soudním procesu po Lázničkovi jako odškodnění dohromady tři miliony korun.

Psycholožka Šárka Blatníková, která obviněného muže zkoumala, uvedla, že jde o podprůměrně inteligentního člověka s abnormální strukturou osobnosti. Má podle ní nízkou sebedůvěru, sklony ke vznětlivosti, neadekvátním reakcím i agresivitě. Možnost nápravy u něj označila za nízkou.

Soud nyní zjišťuje motiv činu. Podle znalkyně mohl Láznička zaútočit v afektu poté, co se seniorka vyjádřila nespokojeně o jeho práci. Neobvyklou brutalitu útoku podle ní může vysvětlovat to, že část nezkušených pachatelů netuší, jak velké násilí je potřebné k usmrcení člověka.

Podle žalobce mohl být motiv finanční. Kominík měl dluhy, i když tvrdí, že si prací vydělával měsíčně až 70 tisíc korun. Už dříve čelil podezření, že v jiném bytě při práci odcizil peněženku, což popírá. Pravidelně, podle svých slov jednou až dvakrát týdně, hrával na výherních automatech.

Pokud jde o peníze, nadřízení mu příliš nedůvěřovali. Domnívali se, že neodevzdává všechny tržby. I proto s ním posílali kolegu řidiče, který měl na Lázničku dohlížet.

Kominík nestojí před soudem poprvé. Útoku na seniorku se dopustil v době, kdy byl podmíněně propuštěný z vězení. Státní zástupce mu nyní v obžalobě navrhuje 17 let za mřížemi. Předseda senátu Miroslav Rákosník na dotazy médií sdělil, že rozsudek v pondělí nezazní.