Nařčení od firmy PORR jsou nepravdivá, brání se Subterra v boji o tendr na metro

„Všechna tvrzení, která zpochybňovala např. využití požadované metody NRTM nebo splnění minimální hodnoty zakázky bez DPH, se nezakládají na pravdě. Společnost Subterra může své reference doložit stovkami dokumentů,“ uvádí se v oficiálním prohlášení pražské společnosti, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Sdružení společností PORR, Vinci, a Marti za svým svými výroky dle přechozího prohlášení na adresu Subterry stojí.

Stavbyvedoucí na Islandu

PORR ve své námitce rozporoval například nominaci Štefana I. na pozici stavbyvedoucího. V jeho případě Subterra jako referenční zakázku uvedla přeložku trati Březno u Chomutova – Chomutov. Podle znění námitky ale měl Štefan I. ve stejné době řídit ražbu tunelu na Islandu.

Zkušenosti manažerů a související referenční zakázky přitom hrály ve výběrovém řízení důležitou roli – zadavatel jim při hodnocení nabídek přikládal váhu odpovídající 20 procentům. Zbylých 80 procent měla standardně celková nabídková cena. „Všichni uvedení pracovníci, kteří byli v rámci nabídky pro projekt navrženi, plně splňují podmínky zadávací dokumentace. Ta u jednotlivých pozic specifikuje, jakými zkušenostmi a na jakých projektech má daný člověk disponovat,“ uvádí vítěz tendru.

Firma specifikovala, o jakých časových intervalech je řeč – stavbyvedoucí na Islandu působil od čtvrtého kvartálu roku 2006 do prvního kvartálu roku 2009. Dva zmiňované projekty v tuzemsku – „Nové spojení“ a „Přeložka trati Březno u Chomutova – Chomutov“ – probíhaly v období od čtvrtého kvartálu 2004 do čtvrtého kvartálu 2006, resp. od čtvrtého kvartálu 2005 do prvního kvartálu 2006. Tyto zakázky se tedy částečně překrývaly, což ale podle Subterry „není ve stavebnictví vzhledem k nezbytnosti plného využití technologických a odborných kapacit nic výjimečného“. Dokumentace k projektu metra D navíc takovýto souběh nijak explicitně nevylučovala.

Nedodržený miliardový limit a zhotovitel

Subterra podle PORR neměla dodržet ani limit u minimální předepsané miliardové hodnoty u uvedených referencí. Konkrétně šlo o tu označovanou jako „Nové spojení“, která bývá taktéž zkratkovitě nazývána jako „tunel pod Vítkovem“ nebo „železniční spojení pod vrchem Vítkovem“. V souvislosti s ní se objevilo tvrzení, že nešlo o zakázku s minimální požadovanou hodnotou 1 miliardy korun bez DPH za práce prováděné NRTM (nová rakouská tunelovací metoda). Podle Subterry ovšem došlo k nedorozumění – medializovaná částka 885,5 milionu je hodnotou realizace pouze jedné ze dvou tunelových trub. Subterra argumentuje projektovým rozpočtem i závěrečnou fakturací, ve kterých je shodně uvedena finální částka 1,6 miliardy za práce prováděné NRTM.

U souboru dalších dvou referenčních zakázek byla zase namítána neplatnost z důvodu, že byly zhotoveny pro firmu Metrostav, do jejíž skupiny Subterra patří. Na tomto místě se soutěžitel odvolává na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 1. června 2006, které potvrzuje adekvátnost uvedených referencí. Podle Subterry šlo o zakázky, které realizovala jako subdodavatel pro objednatele (Metrostav), což bylo v souladu jak se zadávacími podmínkami předmětných zakázek, tak těmi vztahujícími se k tendru na výstavbu II. etapy linky metra D.