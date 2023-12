Butiky trápí propad tržeb. Středočeši šetří a proti loňsku méně kupují oblečení

Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za říjen, které byly zveřejněny nyní v prosinci, se celkové tržby v maloobchodu meziročně propadly o 1,4 procenta. „Pokles tržeb zaznamenaly prodejny všech sortimentů s výjimkou prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Nejvíce to však odnášejí menší obchody s módou. „V říjnu se nedařilo obchodníkům s oděvy a obuví, kterým meziročně klesly tržby o 6,1 procenta. Češi nákupy oblečení omezují a vyčkávají na akční nabídky, kdy mohou oděvy a obuv koupit levněji,“ popisuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS.

Jenže statistika je jedna věc. Skutečnost je podle obchodníků ještě horší, kamenné prodejny hlásí ještě výraznější propady. A stačí k tomu jen letmý pohled, ještě loni by například nákupní centra v Mladé Boleslavi byla o stříbrné neděli plná k prasknutí. Jenže v jednom z nákupních center na Jičínské ulici bylo v adventním podvečeru spíše poloprázdno, podobně jako v obchodech v centru města.

Propad i o čtvrtinu

„Bohužel pokles tržeb zaznamenáváme i v Mladé Boleslavi, propad je meziročně zhruba o 20 až 25 procent,“ říká Radek Erychleb, majitel obchodu s oděvy na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. „Ani Vánoce to příliš nezachraňují, poplatíme náklady, ale na nějaký extra zisk to bohužel není,“ konstatuje Erychleb.

Podle obchodníků začali lidé razantně šetřit, protože jsou vystrašení z toho, co bude po Novém roce, obávají se, o kolik jim stoupnou platby za energie, jak se projeví vládní konsolidační balíček. „Mnoha lidem skončily fixace energií, což představuje zvýšení záloh, každý si rozmyslí, zda něco kupovat. Naší výhodou je, že obchod máme dlouho, lidé nás znají a vyhledávají. Ale v současné době začínat, zvláště na Staroměstském náměstí, kam lidé přijdou jen cíleně, je skoro nemožné,“ dodává Erychleb.

Své o tom ví Lucie Zikmundová, majitelka obchodu s dámskou a pánskou módou Dům u lišky v Mělníku. S podnikáním začínala teprve před dvěma roky, v září 2021. To ještě v Česku střídavě platila různá omezení kvůli covidu-19 a ekonomická nejistota. „Nezačala jsem podnikat v úplně ideální době, to si uvědomuji, ale pořád to bylo proti současnosti lepší. Nyní zaznamenáváme 50procentní pokles proti podzimu a Vánocům roku 2021, ve srovnání s loňskem mám tržby nižší o 20 procent,“ podotýká Zikmundová.

Potíže mají i e-shopy

Pokles ovšem není jen v kamenných obchodech, růst se zastavil i těm, kteří prodávají přes internet. „V prosinci skutečně zaznamenáváme meziroční propad, je daleko za očekáváním,“ říká Petra Vavříková z Mělníka, která provozuje e-shop s módou a textiliemi.

Loni se podle ní lépe prodávalo i vánoční povlečení, deky a další zboží. „Meziročně máme prosincový propad určitě o 30 procent,“ říká Petra Vavříková. Proč tomu tak je, si obchodníci marně lámou hlavu, zboží mají stále stejně kvalitní, navíc přidávají různé slevy.

Zpomalení ovšem zaznamenávají e-shopy s oblečením i globálně. „Online trh s módou klesá o 10 až 15 procent. Důvodem je inflace i obavy z ekonomického vývoje,“ potvrzuje Ján Kešelák, ředitel platformy pro vyhledávání módy Glami, který má údaje o stovkách e-shopů s módou.

Podle něho lidé víc přemýšlejí nad tím, co si koupí, zda oblečení skutečně potřebují, a více vyčkávají na slevy.