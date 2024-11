Novinky v PID. Vzniknou nové linky, zlepší se cestování na jih Čech či do Krkonoš

ilustrační snímek

Nejvýraznější změny nastanou v severozápadní části středních Čech. V Nové Vsi na Mělnicku, u sjezdu z dálnice D8, vznikne nový přestupní uzel, který rozšíří současnou nabídku zhruba devadesáti podobných přestupních míst v kraji.

V jeden okamžik se sem sjede až šest autobusů najednou a bude mezi nimi možné snadno přestupovat. „Propojí města z této oblasti, tedy Kladno, Slaný, Mělník a Kralupy nad Vltavou, Litoměřice a Roudnici nad Labem s Prahou,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) s tím, že vozy se tu budou v pracovních dnech ve špičkách setkávat každou hodinu, o víkendech v intervalu 120 až 240 minut.

Jedná se o linky Praha – Litoměřice (413), Kladno – Slaný – Roudnice nad Labem (617) a Kralupy nad Vltavou – Mělník (646). První z nich byla zavedena teprve loni. U druhé se od prosince bude jednat o významné prodloužení. Nyní po ní autobusy jezdí jen mezi Slaným a Kralupy. „Linka 646 však nově pojede z Nové Vsi místo do Roudnice až do Mělníka. To zajistí expresní spojení Kralup s Mělníkem za pouhých 35 minut,“ uvedl mluvčí středočeského krajského úřadu Josef Holek. Hejtmanství si od změn v této části kraje slibuje, že se zrychlí dojíždění mezi obcemi na hranici Středočeského a Ústeckého kraje a Prahou.

Co se od prosince změní Znovu začnou jezdit autobusy z Kladna do Mělníka a z Velvar do Litoměřic.

Autobusy z Prahy do Berouna, Mělníka, Poděbrad, Benešova, Štěchovic, Příbrami nebo do okolí Nymburka, Kolína a Kutné Hory budou mít vyšší kapacitu cestujících.

Nástup všemi dveřmi bude zkušebně povolen na dalších linkách, třeba mezi Kácovem, Kutnou Horou a Kolínem.

Linka 389 z Prahy do Loun se prodlouží až do Chomutova.

V souvislosti s potřebou uvolnit číselnou řadu pro nové linky zajišťující spojení regionu s Prahou budou některé linky přečíslovány. Pozn.: jde o výběr

Starosta Nové Vsi Lukáš Jansa (Nový směr) je ale zdrženlivější: „Za uzel si kraj zvolil místo u dálnice na zastávce Rozcestí, které leží mimo obydlenou část obce. Pro obyvatele samotné Nové Vsi to vnímám jako přínos. Ti, kteří ale bydlí v přidružených částech, jako jsou Vepřek nebo Nové Ouholice, budou muset absolvovat kvůli přetrasování linek přestupy navíc. Připomínky našich obyvatel k novým jízdním řádům se do jejich podoby moc nepromítly. Některé spoje přes okrajové části dokonce ubyly, přestože kraj sliboval opak. Na úkor posílení páteřních spojů zastavujících u dálnice.“

A kdo čeká, že kraj v Nové Vsi vybuduje nějaký moderní terminál pro cestující, bude také zklamán. Momentálně je zde jen jeden přístřešek chránící před nepřízní počasí a změna se nechystá. „Nepředpokládáme, že by tady cestující trávili delší čas čekáním. Nástupiště směrem na Mělník je už opravené, s obcí jednáme o rekonstrukci a dostavbě zastávky v opačném směru,“ řekl Borecký. Zastávka však vznikne nejdříve v příštím roce.

Z Prahy až na sjezdovku

Jednodušší má být cestování z Prahy a z některých měst v kraji do vzdálenějších destinací, třeba na hory. Do Krkonoš pojedou několikrát denně ve všedních dnech i o víkendech dvě nové linky 405 a 425, obě z Černého Mostu. První přes Mladou Boleslav, Vrchlabí, Herlíkovice do Špindlerova Mlýna. Druhá přes Městec Králové do Pece pod Sněžkou.

Posíleny budou také linky do jižních Čech a na Plzeňsko. Například linka 407 ze Smíchovského nádraží do Písku bude o víkendech prodloužena až do Vodňan a Prachatic. Integrované linky pojedou nově i do Sušice, do Horažďovic dokonce půjde dojet i s pouhou jízdenkou PID.

Elektrobusy jsou ekologické, ale také drahé

V rámci smluv s dopravci se v kraji postupně obměňuje i vozový park. Například ČSAD Střední Čechy do konce října testovala mezi Mělníkem a Prahou elektrický kloubový autobus MAN Lion’s City 18 E (na snímku). Výraznější nasazení elektrobusů na meziměstské linky by ale podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) bylo finančně velmi náročné.

„Cena testovaného vozu je 16 milionů korun, za jeden elektrický tedy pořídíte dva naftové. K tomu je potřeba připočíst náklady na obnovu akumulátorů či odpisy. Pokud bychom dnes kompletně elektrifikovali autobusovou dopravu v kraji, znamenalo by to nárůst nákladů o 1,5 miliardy korun ročně. Pokud by je mělo pokrývat jízdné placené cestujícími, museli bychom ho zdražit o 60 procent,“ konstatoval radní.

Na následujících listech najdete úplný přehled změn.

Mělnicko, Kladensko a přesahy do Ústeckého kraje

Nejvýraznější změny nastanou v severozápadní části Středočeského kraje. V nové zastávce Nová Ves, u dálnice vznikne přestupní uzel, kde se budou vzájemně garantovaně potkávat autobusy z širokého okolí. Tím vzniknou nová frekventovaná propojení mezi hlavními městy v oblasti (Kladno, Slaný, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Litoměřice, Roudnice nad Labem). Díky přetrasování linky 617 vznikne nové přímé propojení Kladna s Roudnicí nad Labem, nově trasovaná linka 646 zajistí expresní spojení Kralup s Mělníkem a prodloužená linka 650 přímo propojí Kladno s Litoměřicemi. V oblasti Kralupska dojde k dalším dílčím změnám: linka 856 bude z Kralup prodloužena do Velvar a linka 466 pojede mezi Kralupy na Mělníkem nově přes Nelahozeves. Linka 389 z Prahy do Loun přinese díky prodloužení nové přímé spojení Chomutova (tarif DÚK).

Další změny ve Středočeském kraji

Na mnoha místech dojde k posílení kapacity či provozu. Kapacitnější autobusy budou jezdit z Prahy například do Berouna, Kladna, Slaného, Unhoště, Holubic, Mělníka, Poděbrad, Dolních Břežan, Benešova, Štěchovic, Sedlčan, Příbrami a také v okolí Nymburka, Kolína a Kutné Hory. Na zkrácení intervalů se mohou těšit lidé cestující například v oblasti Odoleny Vody, Nupak, Zruče nad Sázavou či Nového Knína.

Na Říčansku budou sloučeny stávající linky 428 a 765 do trasy Jesenice – Sibřina pod označením 765. Linka 688 bude z nového Knína prodloužena do Dobříše, linka 354 se prodlouží z Nehvizd do Mochova, linka 622 z Kladna dojede až do Velkých Přílep.

V souvislosti s potřebou uvolnit číselnou řadu pro nové linky zajišťující spojení regionu s Prahou nebo kvůli zavádění nových mezikrajských linek dojde k přečíslování linek:

421 –> 821

422 –> 822

423 –> 823

424 –> 824

425 –> 825

426 –> 826

456 –> 858

457 –> 857

592 –> 708 v nové trase Panenský Týnec – Zlonice – Slaný

841 –> 750

Nástup všemi dveřmi bude zkušebně povolen kromě stávajících linek 519 a 705 také na linkách 423 (nově 823), 456 (nově 858), 481, 785 a 805.

Zdroj: PID.cz

Mezikrajské linky – Jihočeský a Plzeňský kraj

Linka 407 (Praha, Smíchovské nádraží – Písek) bude posílena a o víkendu prodloužena až do Vodňan a Prachatic (tarif PID v úseku Praha – Čimelice). Zavedena bude nová linka 416 v trase Praha, Smíchovské nádraží – Blatná – Horažďovice – Sušice (tarif PID v úseku Praha, Smíchovské nádraží – Horažďovice, tarif IDPK v úseku Sušice – Blatná). Další novou linkou je 428 v trase Praha, Smíchovské nádraží – Strakonice – Volyně – Vimperk (tarif PID v úseku Praha – Čimelice). Nový dopravní koncept čeká linky 453 a 455 v souvislosti s nasazením elektrobusů. Tarif PID se do Jihočeského kraje rozšíří také díky novým autobusovým linkám 456 a 457 z Miličína do Mladé Vožice a Tábora. Ve směru do Plzeňského kraje bude tarif PID nově uznáván na linkách 545, 546 a 548 až do Rokycan / Strašic a Zbirohu, tarif IDPK pak do Hořovic.

Mezikrajské linky – Královéhradecký a Liberecký kraj

Z Prahy do Krkonoš budou zaintegrovány dvě nové linky. Linka 405 pojede v trase Praha, Černý Most – Mladá Boleslav – Jičín – Vrchlabí, Herlíkovice – Špindlerův Mlýn (tarif PID Praha – Jičín; tarif IREDO Mladá Boleslav – Špindlerův Mlýn; tarif IDOL Jičín – Vrchlabí, Herlíkovice). Linka 425 pojede v trase Praha, Černý Most – Městec Králové – Trutnov – Pec pod Sněžkou (tarif PID Praha – Nový Bydžov; tarif IREDO Městec Králové – Pec pod Sněžkou). Vznikne také nová linka 585 Jičín – Kopidlno – Poděbrady s platností tarifů PID a IREDO v celé trase.

Cestování autobusem s novými dopravci

Na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID vyjedou od 1. prosince 2024 nově vysoutěžení dopravci. Nové desetileté smlouvy přinesou kromě zvýšení komfortu díky moderním nízkopodlažním autobusům také potřebné navýšení kapacity na nejvytíženějších trasách. Současně s touto změnou dojde k rozšíření spolupráce s okolními kraji České republiky a také k úpravě linkového vedení i intervalů na vybraných trasách ve Středočeském kraji. Na vybraných linkách se zkušebně rozšíří možnost nástupu všemi dveřmi.

Zdroj: PID.cz