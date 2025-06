„Vzhledem ke stavu tunelu je jeho rekonstrukce absolutně nezbytná,“ říká náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Práce na obnově zázemí by měly začít už v příštím roce. Redakce iDNES.cz proto využila možnost prostory projít ještě v původní podobě.

S prohlídkou začínáme ve velínu v sousedství stadionu Strahov, odkud se řídí provoz ve všech tunelech. Dispečeři zde tedy například upravují rychlost nebo regulují vjezdy v případě husté dopravy nebo jiných komplikací. Ze všeho nejdříve nám Pavel Šourek, technický ředitel společnosti Satra, která je jednou z projektantů rekonstrukce, ukazuje kompletní plány tunelu i jeho zázemí.

„Tunel je dlouhý zhruba dva kilometry. Byl navržen tak, aby se zde v případě potřeby mohlo ukrýt až 15 tisíc soudruhů z Prahy 5 v jednom tubusu a potřebná technika ve druhém, a to na dobu 72 hodin. Od okolního světa případně lidi oddělí ocelová protiatomová vrata, která uzavřou vjezdy,“ popsal Šourek.

Slovo „soudruh“ nevolil náhodou, protože byť byl tunel dokončen až v roce 1997, plán udělat z něj zároveň i kryt pochází z dílny minulého režimu. Stavět se začalo už v roce 1985 a průzkumnou štolu vyrazili dokonce ještě o šest let dříve.

Původně se plánovaly tubusy tři, vznikl ale pouze střední a západní. „Za normální situace jsou prostory prázdné, veškeré vybavení by se sem v případě potřeby muselo přivézt. Takové přípravy by trvaly šest měsíců,“ popisuje Šourek.

Štolou je komplex propojený také se systémem metra, konkrétně s tunelem poblíž stanice Anděl. Systém metra je největším útočištěm, které Pražané v případě ohrožení mají. Pojme až 330 tisíc z nich, přičemž ostatních zhruba 750 krytů po městě má celkem kapacitu necelých 150 tisíc míst. Řada z nich se ale využívá jako garáže nebo třeba sklady a musely by se „zpohotovit“.

Hermeticky uzavřený

Z velínu se dá dostat do zázemí tunelu, které je 17 pater pod námi. Tubus, kudy běžně jezdí auta směrem k Andělu a do tunelu Mrázovka, je ale kvůli čištění uzavřený, a tak můžeme přes Malovanku sjet až k jeho vjezdu.

Přestože se blíží půlnoc, je tady velmi rušno. Korzují tudy oranžové vozy Pražských služeb a pracovníci pomocí vapek čistí stěny tunelu, ze kterých stékají nánosy zplodin z desítek tisíc aut, která tudy denně projedou.

Kousek od vjezdu silnici přetíná zhruba metr široký poklop, právě pod ním jsou ukryté atomové dveře. Poté, co pracovníci vyluxují různé spáry, uvede se do chodu zařízení na uzavření tunelu. Vrata ale nevyjíždí. Nastupuje tedy četa s olejničkami, aby zřídka používaný mechanismus zprovoznila. K vratům se pak vracíme na konci prohlídky, a to nás už úspěšně oddělí metrem oceli od jakéhokoliv nebezpečí tam venku.

V mezičase ale pokračujeme zhruba doprostřed tubusu. Nenápadnými dveřmi vcházíme do dlouhé chodby, která už skutečně připomíná kryt. Hned na začátku je přitom vidět, jak se na místě podepsaly poslední tři dekády, a i zde je potřeba generální obnova. Podlaha je kompletně rozpraskaná, cokoliv kovového je zrezlé.

Z chodby lze vejít do řady místností. Jsou tu toalety, sprchy a podle Šourka by tam případně mohla vzniknout například ošetřovna nebo improvizovaný operační sál. Svítí zářivky, velmi hlučně funguje i ventilace. Voda tu ale z kohoutků neteče a stejně tak nefunguje kanalizace.

Hotovo v roce 2033

Město rekonstrukci připravuje už od roku 2023. V loňském roce vybralo její projektanty, kteří se do práce pustili v srpnu. Ti už prozkoumali veškerou dokumentaci a nyní probíhá průzkum stavebních i technologických částí komplexu.

Vyměnit je potřeba veškeré technologie, které v tunelu jsou. Tedy nejen rozvody a vzduchotechnika, ale třeba také různá čidla na detekci oxidu uhelnatého a podobná zařízení, tak aby vše odpovídalo bezpečnostním předpisům. Dnes například únikové cesty zužuje různé vybavení, které není kam dát. V plánu je rovněž vyrazit čtyři nové rozvodny, začít s výstavbou dvou trafostanic a vybudovat požární nádrž.

Práce v zázemí, které neovlivní dopravu, by měly probíhat mezi lety 2026 až 2028. V další fázi pak přijde na řadu výměna technologií, která je plánovaná až do roku 2031, a v dalších dvou letech se kompletně vymění vozovka.

Prahu tak čeká pět let omezení, kdy by tunel měl být průjezdný alespoň jedním pruhem v každém směru. „Po dokončení modernizace bude tunel připraven na provoz minimálně dalších 25 let bez nutnosti rozsáhlých rekonstrukcí,“ uzavírá mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.