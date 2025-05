Připojeny na troleje budou ale vozy zdolávat jen části tras, které zahrnují výrazné stoupání. V takových případech se totiž nevyplatí využívat k pohonu baterie.

„Praha je velmi kopcovité město a všechny emise z rozjezdů naftových autobusů na těchto linkách zůstávají v obydleném území, a to nemluvě o zvýšeném hluku při rozjezdech a jízdě do kopce. Pro obsluhu těchto linek jsou zcela nevhodné naftové autobusy a kvůli těžkým bateriím i elektrobusy. Nejvhodnějším řešením jsou bateriové trolejbusy,“ vysvětluje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Hotovo bude za rok

V případě trasy na Strahov DPP nyní počítá s trolejemi od předpolí Jiráskova mostu, protože zatím je nedořešeno, jak využít stožáry přímo na mostě, jinak by DPP chtěl mít vedení až k Tančícímu domu.

V současnosti vznikají celkem tři trolejbusové tratě, kromě dvou právě zahájených staveb buduje DPP jednu také v Peroutkově ulici, kde dojde k elektrifikaci linky 137.

Trolejbusy zde budou jezdit napojené na vedení z autobusového nádraží Na Knížecí až na zastávku U Waltrovky. Zbylý úsek na Malou Ohradu ve Stodůlkách budou vozidla překonávat na baterie.

Infrastruktura pro tuto linku vzniká už od srpna loňského roku. Její zprovoznění je ale navázáno na dokončení právě probíhající přestavby celé Peroutkovy ulice, která má být hotová koncem letošního roku.

„Všechny tři tratě budou dokončeny společně, a to v červnu příštího roku. Je to zároveň nejzazší termín, do kterého musí být hotové kvůli dotacím. Všechny ty projekty jsou financované z Národního plánu obnovy, kde existuje podmínka, že Praha do konce příštího června musí vystavět 40 kilometrů trolejového vedení,“ vysvětluje Šurovský s tím, že se do toho počítá i již hotová trať do Čakovic a na Letiště Václava Havla.

Tramvají z Malovanky Kromě trolejbusů plánuje Praha protáhnout na Strahov také tramvajovou trať z Malovanky. Veřejnou zakázku na stavbu chce dopravní podnik vysoutěžit ještě letos, aby mohla stavba začít příštírok na jaře. Dokončení DPP odhaduje na podzim 2027. Nová trať dlouhá 1,3 kilometru povede z Bělohorské Vaníčkovou ulicí do konečné smyčky Stadion Strahov. Na trase vzniknou celkem tři páry zastávek Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Stávající tramvajové zastávky Malovanka se posunou zhruba o sto metrů směrem k centru a nově budou na Bělohorské ulici v místech mezi křížením s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí

Dotace by podle něj měly pokrýt výraznou většinu nákladů na realizaci všech staveb, přičemž dohromady by měla Praha dostat přes miliardu korun.

DPP už pracuje i na přípravě elektrifikace linky 191, která nyní z Anděla jezdí přes Strahov a Vypich až na letiště. Vedle toho se pracuje na obdobné přeměně linky 201 z Nádraží Holešovice na Černý Most, linky 225 ze Sídliště Dědina přes Řepy a Stodůlky na Velkou Ohradu a linky 142 z Velké Ohrady na Nové Butovice.

Rozkopané silnice Byť elektrifikaci podporuje, obává se vedení Prahy 5 v souvislosti s výstavbou infrastruktury pro stávající linku 176 dalších omezení dopravy.

„Těch staveb, které v tuto chvíli zatěžují a ještě brzy zatíží dopravu v Praze 5, je strašně moc. Týká se to jak budoucích oprav kolem Plzeňské, tak celkové rekonstrukce Peroutkovy ulice. Doufám, že to naši obyvatelé přežijí,“ komentuje situaci starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.