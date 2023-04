Pražané prchají do středních Čech, láká je dostupnější bydlení

Experti z realitní branže v této souvislosti upozorňují, že hlavní město dostatečně nevyužívá svůj rozvojový potenciál, doplácí na to například bytová výstavba či doprava. Pomoci může podle odborníků nový Metropolitní plán. Jeho autoři se zatím vyrovnávají s hromadou připomínek.

Takřka o 11 tisíc stoupl v uplynulém roce počet lidí v hlavním městě. „Za nárůstem počtu obyvatel stál především přírůstek stěhováním, který mírně doplnil přirozený přírůstek. Praha tak byla jediným krajem s převahou narozených nad zemřelými,“ uvedl Adam Vlč z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Metropole tradičně připomíná „průchoďák“, do velkoměsta se přistěhovalo takřka 47 tisíc osob, opustilo jej naopak 32 tisíc lidí. Ti zpravidla směřují do středních Čech.

Potenciál na nule

„Na nárůstu počtu obyvatel Středočeského kraje se dlouhodobě podílejí především okresy Praha-východ a západ. Jedná se o okresy v zázemí Prahy, které dlouhodobě zaznamenávají velké nárůsty počtu obyvatel a počty přistěhovalých osob vykazují ve srovnání s ostatními okresy republiky výrazně vyšší hodnoty,“ vysvětlil Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb středočeské krajské správy ČSÚ.

Praha v číslech 10 714 byl nárůst počtu obyvatel Prahy v roce 2022. 46 989 lidí se přistěhovalo do Prahy v roce 2022. 31 693 lidí se z hlavního města vystěhovalo.

Okres Praha-východ zaznamenal zároveň největší nárůst počtu obyvatel nejen mezi všemi okresy Středočeského kraje, ale i v celé republice. V obou okresech si matriky zapsaly více narozených než zemřelých. Šlo o výjimku v rámci České republiky i středních Čech. Potvrzuje to, že za hranice velkoměsta míří hlavně mladší lidé.

Ačkoliv hlavní město roste, v porovnání s rokem 2021 došlo podle demografů k výraznému meziročnímu poklesu jak přírůstku stěhováním, a to přibližně o třetinu, tak také přirozeného přírůstku. Ten byl nižší takřka o 57 procent.

Růst přináší podle odborníků problémy. „Přestože počet Pražanů každoročně roste, hlavní město s tím nepracuje,“ upozornil Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol.

Spousta lidí se sice přestěhovala především kvůli problémům s bydlením do okolních obcí, přesto do hlavního města stále dojíždějí do práce. Což zvětšuje už tak velké problémy s každodenní dopravou. Řešením je udržet tyto lidi v hlavním městě. Pro to ale chybí podle odborníků jedna zásadní věc – aktuální Metropolitní územní plán umožňující pružně reagovat na demografický vývoj metropole.

V Praze však stále platí jeho zastaralá verze z roku 1999. „Přestože ho měl po deseti letech nahradit nový územní plán, nestalo se nic. Rozvojový potenciál Prahy tak postupně klesl až k nule. Je takřka zázrak, že se vůbec ještě nějaké byty stavějí. Aby se tak stalo, musí investor absolvovat martyrium dílčí změny územního plánu,“ uvedl Evžen Korec.

Praha podle něj bude připravená na nové obyvatele jen tehdy, pokud se povede schválit nový územní plán s pozemky vhodnými pro výstavbu rezidenčních projektů s tisícovkami bytů.

„Je to velmi důležitý dokument pro koncepční plánování budoucího města, které nám v poslední době trochu scházelo,“ uvedl majitel investiční skupiny Trigema Marcel Soural.

Vypořádání námitek

„Metropolitní plán nyní řeší odbor územního rozvoje magistrátu. Vypořádává se řádově s tisíci námitkami, ale to je v případě milionového velkoměsta normální. Nejčastější témata a připomínky se veřejnost dozví v květnu,“ popsal aktuální situaci Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kdy skončí práce na zmíněném dokumentu, není zatím jasné. Aktuálně se nachází v závěrečné fázi pořizování. „Je po tzv. veřejném projednání. Téměř hotová jsou již stanoviska a připomínky dotčených orgánů, tedy ministerstev. Brzy se začne s vypořádáváním připomínek městských částí a veřejnosti. Tempo prací je významně vyšší, než tomu bylo v předešlé fázi po roce 2018,“ sdělil Vít Hofman, mluvčí magistrátu.