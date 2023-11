O stávce teprve rozhodnou. Učitelé v Praze budou mít i s vyšší mzdou méně peněz

Je znepokojená především tím, že se nepřidá nepedagogickým pracovníkům.„Nenajdete ředitele, který by neměl problém sehnat nepedagogický personál,“ řekla.

To potvrzují i ve Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara. „V rámci uměleckých škol je problém financování veliký. Budu muset propouštět lidi. Když to spočítám, jsem minus čtyři úvazky,“ konstatoval ředitel školy Bohumír Gemrot. O stávkové pohotovosti však bude s učitelským sborem diskutovat až v pondělí.

Podobná situace je i v základních školách. „Je to velmi čerstvé, a proto se nejdříve potřebuji sejít se zástupci naší odborové organizace a poradit se. Budeme zjišťovat, kdo ze zaměstnanců má zájem se zapojit, ale předpokládám, že se budou chtít zapojit v plné šíři,“ uvedl Jaroslav Kulik, ředitel ZŠ K Milíčovu v Praze 11.

Stávku však plně podporuje. „Škola funguje jako jeden organismus, a to včetně dalších pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, bez kterých škola nemůže fungovat. Jako zásadní momentálně vnímáme škrty, kvůli kterým by se nepedagogičtí zaměstnanci pohybovali na hraně minimální mzdy,“ vysvětlil.

Provoz v provizoriu

Pokud by škola v den stávky neměla dostatek lidí na zařízení provozu, s největší pravděpodobností zůstane zavřená. „Momentálně jsme připraveni jak na nějaké improvizované řešení, tak na to, že školu uzavřeme,“ dodal Kulik.

Právě nutnost takovéhoto řešení však od stávky odrazuje některé mateřské školy. „U nás budu celou situaci se zaměstnanci teprve probírat. Nejspíš se ale nezúčastníme, nikdy jsme se do žádné stávky nezapojili. Ve školce je to dost problematické, provoz máme od půl sedmé do pěti a děti nemůžeme nechat bezprizorně,“ řekla ředitelka MŠ Koráb na Praze 8 Hana Francová.

Stávková pohotovost však v metropoli platí jen pro školy, které prostřednictvím jednotlivých městských částí či magistrátu zřizuje stát. Škol s jinými zřizovateli se netýká.

Třeba v Arcibiskupském gymnáziu na Vinohradech, které provozuje církev, žádné omezení neplánují. „Nechystáme stávku, protože nás se změna financování netýká, nemáme proti čemu stávkovat. Samozřejmě jsem pro, aby ve školství peníze byly a je to hanba, že nejsou,“ komentovala tamní zástupkyně ředitele Lucie Bohatá.

Průměr v Praze nestačí

Pražské školství se už dlouhodobě potýká s nedostatkem učitelů i ostatních pracovníků ve školách. Problém, který teď stávkou chtějí řešit školské odbory, tak spíše zhoršil již tak tristní situaci.

Průměrný učitelský plat sice bude příští rok dosahovat 130 procent průměrné mzdy, ale jeho výpočet bude vycházet z mezd za loňský rok. V praxi se to projeví tak, že učitelé na výplatních páskách uvidí mnohem méně, než slíbila vláda, a to jen 113 procent průměrné mzdy. Problém jsou ale rovněž platy nepedagogických pracovníků, tedy školníků, kuchařek nebo uklízeček.

Výpočet platu je však ve všech regionech stejný. Zákon nijak neupravuje fakt, že životní náklady v hlavním městě jsou mnohem vyšší než například v Karlovarském kraji. Mzda má tedy v Praze nižší reálnou hodnotu.

„Praha je na tom navíc nejhůře, protože ty náklady na život jsou zde výrazně vyšší než jinde v republice. Učitelé jsou tak výrazně biti na tom, že pobírají stejný plat v Praze jako jejich kolegové v jiných regionech, kde je ten život výrazně levnější,“ uvedla místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková (Praha 6 sobě).

7. listopadu 2023

Nedostatek pracovníků ve školství se navíc může časem ještě prohloubit. Stavební povolení má v současnosti v Praze 14 základních škol. Pokud by se jednalo o standardní dvoustupňové základní školy se dvěma paralelními třídami, metropole do nich potřebuje sehnat přes 900 učitelů.

Podle radního pro oblast školství Antonína Klecandy (STAN) jsou cestou k udržení lidí v oboru městské byty. Těch by chtěl magistrát pro učitele vyčlenit několik set. Jejich zvýhodněný nájem by pak mohl rozdíl platů mezi hlavním městem a regiony pomyslně dorovnat.