Dlouholetá žalobkyně z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Miroslava Šmehlíková k soudu, kde je obžalovaná, nechodí.

Od jara 2023, kdy začal její problematický přístup k práci prověřovat nově jmenovaný obvodní žalobce Jan Vychyta, je na nemocenské. V pracovní neschopnosti dosud strávila přes dva roky.

Podle obžaloby Šmehlíková, která měla na starosti převážně trestnou činnost cizinců spáchanou na území Prahy 4, ukrývala spisy, některé i přes deset let, a místo toho, aby vyšetřování řádně dozorovala, nechala část případů promlčet.

Údajně třeba tím, že byly trestní kauzy na její pokyn v justičním systému vyznačeny jako skončené, ač to nebyla pravda.

„Jako vedoucí státní zástupce běžně řeším průtahy. Nicméně pochybení obdobného charakteru jako v této věci jsem neviděl během celé své kariéry v justici a doufám, že už neuvidím,“ řekl v jednací síni Vychyta.

Popsal, že zhruba čtvrt roku po nástupu do funkce začal řešit stížnost administrativy na to, že Šmehlíková celá léta nevrací do kanceláře spisy, takže do nich pracovnice nemohou zakládat dokumenty, které přicházejí poštou.

„Není běžné, aby měl někdo u sebe spisy roky. U paní doktorky to bylo extrémní. Byla jediná, kdo je měl takhle dlouho,“ uvedla šéfka správy z obvodního státního zastupitelství Eva Nábřežná.

Úkryt v taburetu

Vychyta dal Šmehlíkové předloni na jaře jeden týden na nápravu. V té době však měla úmrtí v rodině a pak vzkázala, že onemocněla a do práce nepřijde. Proto vstoupili s vedoucí správy do její kanceláře.

„Když jsme šli k parapetu, kde ležely spisy, tak jsme chtěli nohou odsunout takovou kostku. Odsunout nešla, tak jsem ji chtěla vzít do ruky, že ji poponesu. Víko se otevřelo a tam jsme našli spisy. Zjistili jsme, že jde o starší spisy, které se hledaly,“ popsala Nábřežná.

„Dutá sedací kostka byla plná spisového materiálu zjevně staršího data, který se do ní nevešel, takže byl viditelný na první pohled. Všechno jsme vyndali,“ vypověděl Vychyta. Nalezené spisy poté kontroloval.

Část pohřešovaných dokumentů dohledala přímo Šmehlíková. Vedení je neodevzdala osobně, nechala je ve své kanceláři. Měla je mít i doma, kam prý nebylo dovoleno je odnášet.

Zhruba po půl roce donesl další nalezené spisy v igelitce její obhájce. „Jeden spis se nikdy nenašel, máme za to, že byl paní obžalovanou zašantročen, ale nejsem si jistý,“ uvedl její nadřízený.

Dodal, že mu okamžitě došlo, že půjde o kárné provinění s návrhem na odvolání z funkce. Kárnou žalobu také podal.

„Současně jsem dospěl k závěru, že v řadě případů jde o podezření z trestného činu,“ doplnil, proč se obrátil na policii. Po odchodu Šmehlíkové na dlouhodobou neschopenku musel mezi ostatní kolegy rozdělit asi dvě stovky jejích nedodělků.

Vychyta si myslí, že za předchozího vedení mohla selhat kontrola. „Nejsem schopen se kvalifikovaně vyjádřit k tomu, jestli do 31. 12. 2022 (před jeho nástupem do funkce, pozn. red.) reálně ke kontrole docházelo, domnívám se nicméně, že nikoliv,“ uvedl. I kvůli projednávanému případu systém kontroly v úřadu změnil.

Nechápu, opakovala předchozí šéfka

Před soudem vypovídala také Vychytova předchůdkyně Blanka Valsamisová, které vedla Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 v letech 1994 až 2022. Poté odešla do důchodu.

„Doktorka Šmehlíková byla velice schopná, chytrá. Agendu znala velice dobře, všechno znala velice dobře. Byla dokonce tak kvalitní, že jsem v jednom okamžiku chtěla, aby mi dělala náměstkyni. Tohle (projednávanou věc, pozn. red.) si nedovedu vysvětlit,“ prohlásila v jednací síni.

O tom, že administrativě chyběly nějaké spisy, prý věděla, podle ní se to ale vždy nějak vyřídilo. „Nikdy to nebyl až takový prů*er,“ řekla.

Podle Valsamisové jsou žalobci dostatečně erudovaní na to, aby věděli, jak mají se spisy správně nakládat.

„Každý státní zástupce by měl být díky své funkci natolik odborně kvalifikován, že si tohle všechno musí vyřídit sám. Jako řezník, který také nemůže nechat v lednici zkazit maso,“ vysvětlovala.

Zároveň trvala na tom, že podřízené kontrolovala a pravidelně se zajímala o nevyřízené případy starší dvou let. Připustila však, že pokud Šmehlíková fiktivně vykazovala v informačním systému živé případy jako skončené, kontrole unikly.

Obžalované státní zástupkyni nahrávala její specializace na trestné činy cizinců. Některé kauzy měla předat k vyšetřování do zahraničí, jenže to neudělala. A to přesto, že jí s potřebnými dokumenty pomohli právní čekatelé. Ona pak měla písemnost jen vypravit, což není podle Valsamisové obtížné.

„Nechápu to, prostě nechápu. Nevím, to je lemplovství,“ reagovala bývalá šéfka emotivně na dotaz, jak si tento přístup podřízené státní zástupkyně vysvětluje.

Šmehlíková před časem při výslechu na policii uvedla, že nebyla s prací právních čekatelů vždy spokojená.

„Chtěla jsem to dodělat později, ale už jsem se k tomu nedostala. Své hlavní pochybení vidím v tom, že jsem byla vždycky perfekcionistka. Raději jsem rozhodnutí nevydala, než aby bylo špatně. To bylo důsledkem všech průtahů v mé činnosti,“ hájila se obviněná žena.

Problémy v zaměstnání omlouvala i svými zdravotními potížemi nebo přepracovaností. „Celkovou situaci vnímám jako osobní prohru, ale nikoliv jako trestní odpovědnost,“ uvedla Šmehlíková.

Její někdejší šéfka u soudu zdůraznila, že se vždy snažila dělit práci mezi řadové žalobce rovnoměrně, aby se nestávalo, že někdo z nich bude přetížený a jiný „jen pro okrasu“. „V žádném případě jsem se nesnažila ji přetěžovat,“ tvrdí Valsamisová.

Šmehlíková v současnosti nekomunikuje ani se svým současným šéfem, ani s bývalou nadřízenou. „Nejsme v kontaktu. Když jsem jí psala k narozeninám, neodpověděla,“ podotkla bývalá vedoucí žalobkyně.

Hlavní líčení má pokračovat koncem srpna, kdy by soud mohl uzavřít dokazování a vyhlásit rozsudek. Státní zástupce navrhuje Šmehlíkové podmínku. Pravomocné odsouzení by pro ni znamenalo konec ve funkci.

„Nebyly jsme kamarádky.“ Může se zdát, že soudit dlouholetou státní zástupkyni Miroslavu Šmehlíkovou v budově, ve které pracovala a je stále zaměstnaná, tedy v Justičním areálu Na Míčánkách, bude komplikované. S řadou soudců se pracovně stýkala, s některými se zřejmě i přátelí. Případ řeší Obvodní soud pro Prahu 10, konkrétně soudkyně Libuše Jungová, která po přednesu obžaloby a před začátkem dokazování upozornila strany na to, že se se Šmehlíkovou osobně zná. „Náš vztah byl profesní. Vyrozuměla jsem, že ona celou svoji kariéru působila jako státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4. Já jsem byla v letech 2006 až 2015 jedním z trestních soudců u Obvodního soudu pro Prahu 4. Profesně jsme se potkávaly při projednávání věcí v hlavních líčeních,“ uvedla soudkyně. Podotkla však, že v případech, jež jsou Šmehlíkové kladeny za vinu a které se většinově týkají přípravného řízení, nefiguruje. „Nebyly jsme kamarádky. V roce 2015 jsem přešla k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, to už jsme nebyly v žádném kontaktu. Možná dvakrát jsme se potkaly v areálu. Necítím se být tím nějak ovlivněna, abych nemohla tuto věc meritorně projednat,“ dodala Jungová. Po tomto sdělení neměly strany k soudkyni žádné výhrady.