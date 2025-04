„Chci nejen městskou část dovést nějak důstojně do voleb v roce 2026, ale také pracovat na některých akutních věcech, jako je stavba škol nebo bezpečnostní situace u Anděla,“ sdělil po svém zvolení nový starosta.

Opozice na jednání tuto volbu kritizovala mimo jiné proto, že Herold před dvaceti lety působil v koalici vedené kontroverzním starostou Milanem Jančíkem (ODS).

„My to vnímáme jako návrat ke starým pořádkům, které jsme jako Praha 5 sobě chtěli změnit,“ okomentovala volbu bývalá starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 sobě).

Jančík byl starostou Prahy 5 mezi roky 2002 a 2010 a s jeho působením byla spojena řada kontroverzí. Například autem srazil strážníka, který ho nechtěl pustit na uzavřený Mánesův most, nebo byl zapojený do sporného prodeje pozemků Českých drah na Smíchově.

Nakonec na post v červenci 2010 sám rezignoval, podle svých slov dobrovolně. Jeho straničtí kolegové ale tehdy upozorňovali, že ho k tomu donutila samotná ODS, které dělal po městě špatné jméno.

Převrat za převratem

Jančík navíc do značné míry svou stranu rozděloval. Proto se například v roce 2006 střetl s Heroldem o post starosty páté městské části, byť šlo o členy jedné strany. Nakonec se starostou stal opět Jančík a Herold bral jen pozici jeho zástupce.

„V té dávné historii existovaly dva vzájemně velmi nepřátelské tábory, kde na jedné straně byla skupina kolem pana Jančíka a na druhé kolem tehdejšího předsedy zdejší buňky ODS Františka Laudáta. Já jsem byl od samého počátku na straně odpůrců pana Jančíka a nic se na tom nezměnilo ani po vynucené dohodě mezi těmito dvěma tábory ze strany tehdejšího vedení Prahy,“ popsal Herold.

Jakkoliv kontroverzní, Jančík byl nadlouho nejdéle úřadující starosta Prahy 5. V dobách po jeho odchodu se městská část stala politicky velmi nestabilní a tento stav trvá až do současnosti.

Po Jančíkovi se vedení radnice chopil Radek Klíma z TOP 09, který se stal starostou po volbách v roce 2010 i 2014. Ani v jednom volebním období se ale na pozici starosty neudržel až do voleb. V prvním případě ho zastupitelstvo odvolalo po dvou letech, ve druhém po dvou a půl.

Ani v minulém volebním období si radnice nevystačila s jedním starostou. V roce 2019 ODS vypověděla koaliční smlouvu a zastupitelé odvolali pirátského starostu Daniela Mazura, který je nyní radním pro IT na magistrátu. Do voleb pak radnici dovedla poslankyně Renáta Zajíčková (ODS).

Už první den po volbách v roce 2022 se utvořila koalice složená z Prahy 5 sobě, Pirátů a SEN 21 v čele se starostou Jaroslavem Pašmikem (nez.). Po méně než roce ho ale nahradila Šimková, které se za další rok koalice rozpadla.

Kvůli přeběhnutí radního Štěpána Rattaye (dříve Piráti) totiž ztratila těsnou většinu. Rattay se včera stal radním tentokrát už nové koalice složené z ODS, ANO, STAN a TOP 09.

Další hlas jí přidal i Jiří Krátký (dříve Piráti), který nyní působí jako uvolněný předseda Výboru pro školství a sport. Kromě dvou zmiňovaných bývalých pirátů opustil také Pašmik klub Prahy 5 sobě.

Chce se totiž nadále věnovat energetice jako předseda příslušné komise, nicméně Praha 5 sobě se na vedení radnice nechce se stávající koalicí nijak podílet. I tak ale Pašmik zůstává v opozici.

Roztříštěná politická scéna Příčinu této politické roztříštěnosti a nestability je podle politologa Lukáše Jelínka možné vysledovat právě do Jančíkovy éry.

„Kdyby tam bylo jen pár silných stran, tak by to asi vypadalo jinak. Pan Jančík se sice různými metodami dokázal dlouho držet u moci, ale nespokojenost s ním byla tak silná, že v opozici proti ODS začalo sílit vícero politických stran. Od té doby, co pak ODS oslabila, je pravidelně problém najít shodu ve velmi různorodém zastupitelstvu,“ vysvětluje Jelínek.