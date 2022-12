Od developerů dokážeme vyjednat více než město, říká starosta Prahy 19

Co je největší problém vaší městské části a jaký pro něj nabízíte řešení?

Jsou to změny územního plánu, které se na nás hrnou. My jsme se na to sešli se starosty z Prahy 9, 18 a Čakovic. Město by chtělo prosadit bytovou výstavbu mezi Letňany a Kbely. Mluví se o čtyřech tisících nových bytech. Toto je náš největší společný problém.

Jak ho chcete řešit?

Chceme zabránit změně územního plánu, která je podmínkou výstavby. To chceme dělat do té doby, dokud nebude dokončen okruh, dále vyžadujeme prodloužení metra do Čakovic, a dokud u nás nepovede podzemím Vysočanská radiála, na kterou bychom se mohli napojit. Investoři si u nás říkají o další a další změny územního plánu, takže počet problémů narůstá. Hrozí, že se kvůli tomu budeme dusit v dopravě. Pokud se směrem od nás k centru Prahy začnou stavět nové domy, nám na Mladoboleslavské ulici nezbude nic jiného než se dívat na kolony aut projíždějící přes Kbely.

Jste proti jakékoli výstavbě?

Vůbec nejsme proti tomu, aby se město rozvíjelo, ale musí se s tím souběžně investovat i do dopravní infrastruktury. Někdy si připadám jako v Jiříkově vidění, že to vůbec nikdo neřeší. Vystoupil jsem kvůli tomu i na zastupitelstvu hlavního města Prahy a žádal jsem, aby se náměstci pro oblasti financí, územního rozvoje a dopravy domluvili na nějakém řešení.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Předmětem otázek jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita radničních koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Jaký to mělo výsledek?

Asi před půl rokem jsem také telefonoval náměstkovi primátora pro dopravu Adamu Scheinherrovi a ptal jsem se jej, jestli s ním otázku dopravy už někdo konzultoval. Odpověděl mi, že s ním o tom ještě nikdo nemluvil. Teď mluví o Nové Kbelské. Půjde ale jen o úzkou ulici, obchvat Letňan. Nyní čekáme, jak dopadne koalice na magistrátu.

Pro nás je výhodné, že se problém bezprostředně dotýká i Prahy 9 a jejího starosty Tomáše Portlíka (možný kandidát na pražského radního, pozn. red.). On říká, že se musí brzdit rozvoj i v jeho městské části. Ale musíme mít na mysli, že rozvoj neznamená jen výstavbu nových bytových domů nebo dopravní infrastruktury, ale také vznik nových sportovišť a škol.

Jak jste na tom s místem ve školách?

Naše škola je už tak našlapaná, že jsme jí museli pětkrát za sebou navyšovat limit pro počet žáků. Nyní už máme 28 až 30 dětí ve třídě. Potřebujeme kvůli tomu přistavovat další školu, přestože jsme do té stávající v posledních pětadvaceti letech investovali asi 400 milionů korun, ale pořád je to málo.

Jednáte o investicích do infrastruktury nebo občanské vybavenosti přímo s developery?

Tímto způsobem získáme mnohem více, než kolik má v takzvaných kontribucích město. Když se na ta pravidla podíváte podrobně, tak zjistíte, že pro investory nejsou vůbec náročná. Jsou to podmínky, kolik bude developer platit za výstavbu určitého počtu metrů čtverečních výstavby.

Co konkrétního se vám povedlo vyjednat?

Naše městská část získá ještě v tomto volebním období objekt knihovny, který bude mít tisíc metrů čtverečních. Jde o investici ve výši pětačtyřiceti milionů korun včetně pozemku. My dodáme jen nábytek. Zaplatí nám to developer, který rozvíjí bývalý areál firmy PAL, která dříve dodávala autodíly do škodovek. Už je tam drogerie Rossman, Billa, Pekárna Kabát a budou tam nové byty i autoservis. Investorem je parta asi pěti lidí, za kterými není žádná banka ani jiná velká firma.

Ve vyjednávání o investicích do městské části vám určitě pomáhá vaše pozice - ve funkci starosty jste od roku 1997. Jak se od té doby Praha 19 změnila?

Během svých začátků jsem seděl na radnici sám se svým tajemníkem a Kbely měly okolo pěti tisíc obyvatel. A dnes už jich máme přes sedm tisíc.

Stalo se poprvé, že ve vaší městské části můžete vládnout bez koaličního partnera? V posledních komunálních volbách jste získali 63,09 procenta hlasů. I v tomto jste nejspíše pražští rekordmani.

Teď vládneme sami už pátým rokem. Předtím jsme měli koaličního partnera, ten nám ale všechno vyčetl, a proto vládneme sami. Po posledních volbách máme o jeden mandát méně, i když jsme ale získali o procento více hlasů.