Necháváme Rusko, aby si tu dělalo, co se mu zlíbí, říká starosta Kolář

Pod policejní ochranou jste přibližně od začátku dubna. Jak vám tato situace připadá?

Zcela absurdní. Jde o jednoznačný důsledek selhání naší nejvyšší politické reprezentace, která, konfrontována se skutečností, že na našem území je zvýšená zpravodajská aktivita cizího státu, reaguje “uzamčením“ vlastních občanů namísto toho, aby se postarala o eliminaci nebezpečí, které má hrozit, a dala jasně najevo, že takhle tedy ne. Tím nekritizuji práci policie, chraň Bůh.

Můžete říct proč bylo o vaší ochraně rozhodnuto? Dostával jste výhrůžky, nebo vám někdo osobně vyhrožoval, sledoval vás? Bojíte se, že vám někdo usiluje o život?

Rozhodnutí o přidělení ochrany ani její důvody nemohu komentovat. Nebojím se o svůj život. Bojím se o tuto republiku, která se nechává, díky naprosto neschopné vládě, vláčet prachem a nechává cizí stát, aby si tu dělal, co se mu zlíbí. A ještě jej v tom mlčky svou nečinností podporuje. Osobně je mi líto pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který v celé této situaci zůstal jako kůl v plotě. Nemá podporu premiéra, nemá podporu prezidenta, to se potom diplomacie dělá velmi těžko. A řekl bych, že je stále více a více na místě otázka, jak je možné, že tomu tak je. Jak je možné, že Česká republika takto toleruje a přehlíží cizí aktivity na svém území. Jak je možné, že tato republika umožňuje a toleruje takto markantní vměšování se do domácích záležitostí a ještě je zevnitř podporuje.

Zažil vyhrožování ještě někdo jiný na radnici, nebo má někdo další policejní ochranu?

Nebudu komentovat.

Ruská federace ve věci zahájila trestní stíhání několika zastupitelů, přijde vám to opodstatněné? Bylo odstranění sochy právně v pořádku?

Kroky Ruské federace, včetně zahájení trestního stíhání, jsou jen divadlem pro domácí publikum a těch několik užitečných idiotů, kteří Rusku toto divadlo pomáhají rozehrávat i u nás doma, jako jsou pan Filip (předseda KSČM Vojtěch Filip, pozn. red.), pan Okamura (šéf SPD Tomio Okamura, pozn. red.) a podobné kreatury. Rusko si může stíhat koho chce, jejich zákony nemají působnost v České republice. Socha není a nikdy nebyla majetkem Ruska, Rusové k ní nemají jakékoliv právo a nemohou si diktovat, co jaká obec kdekoliv na světě bude dělat se svým majetkem. Sejmutí sochy bylo zcela v souladu s českým právním řádem, ruský právní řád nelze aplikovat.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček Hospodářským novinám řekl, že jej Rusko kvůli soše kontaktovalo a Česko je připraveno s nimi o přesunu jednat. Souhlasíte s darováním či prodejem? Vy jste už dříve sochu nabídl ruské ambasádě.

V této situaci a za těchto okolností s přesunem sochy zásadně nesouhlasím. S panem ministrem jsem o této možnosti hovořil a jasně jsem mu vymezil, za jakých podmínek bude Praha 6 svolná se státem jednat. Přímo s Rusy jednat nebudeme, sochu jsme jim několikrát nabízeli a nikdy ji nechtěli. Nevidím důvod, proč bychom se měli znovu obtěžovat jednáním s arogantními provokatéry, kterým nikdy nešlo o klidné řešení, ale naopak od začátku situaci eskalovali.

Kde je socha nyní a v jaké fázi je příprava na vybudování památníku osvobození Prahy?

Socha je v depozitáři uměleckých děl. Připravuje se veřejná soutěž na nový památník osvobození Prahy.

Nemáte telefon, spojit se s vámi lze jen přes e-mail, zvládáte v tomto režimu zastat úřadování na radnici?

Ano. Naštěstí nestojí vše jen na telefonech.

Na Facebooku jste psal, že půjdete do preventivní karantény, údajně se nakazil jeden z vašich strážců. Měl jste příznaky?

Nezlobte se, ale toto je natolik osobní věc, že ji nehodlám jakkoliv komentovat.

Jste v kontaktu s rodinou? Máte ponětí, kdy se vrátíte domů?

Viz předchozí odpověď.