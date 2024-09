Původní informace o srážce vlaků s lokomotivou upravili hasiči na srážku dvou osobních vlaků. Na místě by podle čerstvých informací mělo být kolem patnácti zraněných lidí. Nehoda se stala u přemostění s ulicí Čuprova.

„Zdravotní operační středisko vyhlásilo traumaplán. Na místě spolupracujeme s hasiči i s Policií ČR,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Záchranáři navíc na místo poslali speciální vůz Fénix a další posádku s lékařem.

V pražské Libni se srazily vlaky. (18. září 2024)

Pacienti mají vesměs pohmožděniny a odřeniny, záchranáři je distribuují do pražských nemocnic.

Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna řekl, že evakuace zraněných probíhá pomocí speciálních košů a plošin z mostu. „Jak k nehodě došlo, bude šetřit Správa železnic,“ dodal. Kriminalisté spolu s drážní inspekcí budou incident prověřovat pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Dráhy uvedly, že asi 200 cestujících přepravují evakuačním vlakem. „Čuprova ulice je obousměrně uzavřená,“ uvedli policisté na síti X.

Mezi Vysočany a Holešovicemi je přerušen provoz vlaků na jedné koleji, a mezi Vysočany a Masarykovým nádražím na koleji druhé.

„Vlaky linky S4 jezdí z / do Prahy Holešovic. Mezi uvedenými stanicemi na území Prahy prosím použijte městskou hromadnou dopravu. Do stanice Praha Vysočany linku metra B a do stanice Praha Holešovice linku metra C,“ napsaly České dráhy.