V pražské Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů se v úterý odpoledne srazila tramvaj s autobusem městské hromadné dopravy. Drobná poranění v obličeji utrpěl řidič autobusu, nikdo z cestujících zraněn nebyl. Vyplývá to z informací hasičů na síti X, policejního mluvčího Jana Rybanského a mluvčího záchranářů Karla Kirse. Tramvaj vykolejila, provoz v místě a okolí byl zhruba hodinu přerušen.

Nehoda se stala krátce po 16:00 na křižovatce Vinohradské a Písecké ulice. „Společně s hasiči pražského dopravního podniku zasahujeme u dopravní nehody tramvaje a autobusu na Vinohradské ulici. V tramvaji cestovalo více než 50 lidí, v autobuse byl pouze jeho řidič, který je v péči záchranářů. Nikdo z cestujících nebyl zraněn,“ uvedli hasiči.

Nehoda autobusu a tramvaje na Vinohradské ulici (21. října 2025)

Řidič autobusu podle mluvčího Kirse utrpěl drobná poranění v obličeji. V péči záchranářů byla ještě žena s akutní stresovou reakcí, doplnil Kirs.

Doprava směrem do centra byla zastavena, tramvaj podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové vykolejila prvním podvozkem. Tramvaje téměř hodinu nejezdily mezi zastávkami Flora a Vozovna Strašnice, omezení se týkalo linek 7, 11, 13 a 16. Cestující mohli využít jako náhradní dopravu linku metra A.

Okolnosti nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků nehody policie zjišťuje, dodal policejní mluvčí.

