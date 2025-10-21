Nehoda se stala krátce po 16:00 na křižovatce Vinohradské a Písecké ulice. „Společně s hasiči pražského dopravního podniku zasahujeme u dopravní nehody tramvaje a autobusu na Vinohradské ulici. V tramvaji cestovalo více než 50 lidí, v autobuse byl pouze jeho řidič, který je v péči záchranářů. Nikdo z cestujících nebyl zraněn,“ uvedli hasiči.
Řidič autobusu podle mluvčího Kirse utrpěl drobná poranění v obličeji. V péči záchranářů byla ještě žena s akutní stresovou reakcí, doplnil Kirs.
Doprava směrem do centra byla zastavena, tramvaj podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové vykolejila prvním podvozkem. Tramvaje téměř hodinu nejezdily mezi zastávkami Flora a Vozovna Strašnice, omezení se týkalo linek 7, 11, 13 a 16. Cestující mohli využít jako náhradní dopravu linku metra A.
Okolnosti nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků nehody policie zjišťuje, dodal policejní mluvčí.