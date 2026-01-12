Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

Nákladní vůz se s tramvají srazil před 10:00 v ulici Gollové. Na místo nehody byla vyslána posádka záchranářů a posádka s lékařem a inspektorem.
„V péči máme dva pacienty, řidiče jak tramvaje, tak náklaďáku. Oba mají poranění v oblasti hlavy, jsou však mimo ohrožení života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranky Karel Kirs. Nikdo další v důsledku srážky zraněn nebyl.
Pražská integrovaná doprava na sociální síti X uvedla, že kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají linek 4 a 5 v úseku mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov. Náhradní doprava není dosud zavedená.
Přerušení provozu tramvají v místě havárie bude podle webu pražského dopravního podniku trvat asi do 12:00. Lidé mohou místo tramvajemi jet v daném úseku autobusy linky 104, jejíž provoz podnik posílil.
Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že přesná příčina střetu je nyní předmětem vyšetřování. Známá není prozatím ani přibližná škoda na vozidlech.
