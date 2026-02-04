Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu

Soudce Petr Kacafírek rozhodl, že se Bejvl dopustil výtržnictví, ale nikoli zároveň i hanobení národa, jak zněla obžaloba.
„Není sporu, že obžalovaný úmyslně vyhrotil banální spor, k jehož řešení byl jako řidič MHD povolán a vyškolen. Jakmile obžalovaný zjistil, že poškození jsou Ukrajinci, tak konflikt využil jako platformu pro veřejnou prezentaci svých nenávistných názorů vůči osobám ukrajinské národnosti,“ uvedl státní zástupce Vojtěch Vávra.
|
Udeřil mě do čelisti a krku, vypověděl u soudu s tramvajákem ukrajinský cestující
Zároveň odkázal na jiná rozhodnutí Nejvyššího soudu v souvislosti s hanobením národa. Vyskytovala se v nich například označení „polští Židi a ostravské kur..“ pro polské a židovské obyvatelstvo Ostravy, nebo sprosté nadávky na černochy a Romy.
Bejvlovo vyjádření, že ukrajinští cestující nemají právo být v České republice a že jsou „posr... Ukrajinci“ postavil Vávra naroveň těmto výrokům.
Podle něj řidič verbálně neútočil na jednotlivce, ale na celý národ. Jako přitěžující okolnost státní zástupce vnímal, že Bejvl muže udeřil, když měl na klíně dítě.
Vávra pro Bejvla navrhl podmíněný trest odnětí svobody na pět měsíců s dvouletou zkušební dobou. Pokud by bývalý tramvaják podmínku neporušil, do vězení by nemusel. Dále žalobce požadoval, aby soud Bejvlovi nařídil absolvovat převýchovný program.
Bejvl vinu u soudu trvale odmítá. „Moje neprofesionální chování určitě nebylo na místě. Skutku lituji jako občan České republiky i jako zaměstnanec dopravního podniku, kterému jsem svým chováním způsobil nemalé škody,“ řekl Bejvl ve své závěrečné řeči.
V dopravním podniku po incidentu skončil. „Nejsem žádný rasista. Určitě nemám problém s Ukrajinci, s Romy. Pocházím z Chomutova, kde je společnost trošku smíšená, a jistě nemám potřebu mít výroky proti různým rasám,“ dodal.
Soudce Kacafírek neshledal urážky, kterými Bejvl starší pár s vnukem častoval, hanobením národa. „Dopustil se veřejně a na místě veřejnosti přístupném hrubé výtržnosti tím, že napadl jiného. Pokud jde o vypuštění hanobení národa a rasy, mám za to, že tam je třeba, aby ty projevy směřovaly k hrubému urážení nějakého národa. Společenská škodlivost ale není v tomto případě taková, aby to bylo kvalifikováno jako hanobení národa,“ zněl rozsudek.
„Tady se jedná o několikaminutový atak způsobený agresivním chováním obžalovaného, který určité mezní situace nezvládá,“ odůvodnil rozhodnutí soudu Kacafírek.
|
Nemáš právo být v týhle zemi! Tramvaják vyhodil Ukrajince s dítětem. Dostane výpověď
U soudu se také četly stížnosti, které na řidiče obdržel dopravní podnik. Od roku 2023 jich eviduje osm, žádná z nich však nebyla prokázána. Podle Bejvlova nadřízeného, který vypovídal již dříve, to tak je s většinou stížností na řidiče.
Soudce Kacafírek citoval výpověď řidiče auta, který tvrdil, že mu Bejvl sprostě nadával. Další stěžovatel uvedl, že Bejvl strčil chodce do zad, až upadl. Bývalý tramvaják však odmítl, že by se dopustil násilí a byl agresivní.
Proti středečnímu verdiktu se na místě nikdo neodvolal. Obhajoba i obžaloba si nechaly čas. „Domnívám se, že tam mělo být odsouzení i za trestný čin hanobení národa, ale to je výrok, proti kterému se poškození nemohou odvolat. Tady už to záleží na státním zástupci,“ uvedla zmocněnkyně poškozených, advokátka Barbora Davidová.
Bejvl nepravomocný rozsudek komentovat nechtěl.
Za hanobení národa, respektive nenávistné výroky o Ukrajincích ve videích, již dříve potrestal soud například proruské dezinformátory Patrika Tušla a Tomáše Čermáka. Tušl šel na deset měsíců do vězení a Čermák dostal podmíněný desetiměsíční trest.
|
28. února 2025