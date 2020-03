Vrah z Jankova se podle vrchního soudu napraví jen těžko, zpřísnil mu trest

„K porušení práv na obhajobu nedošlo, byly zajištěny všechny dostupné důkazy a byly řádně zhodnoceny. Argumenty obhajoby byly zcela vyvráceny. Byl to obžalovaný, kdo poškozené napadl,“ zdůvodnil dnešní rozhodnutí předseda odvolacího senátu vrchního soudu Martin Zelenka.



Dvaašedesátiletý obžalovaný podle verdiktu při vraždě staršího z poškozených nejednal s rozmyslem, podle soudu šlo o takzvaný stavový delikt. Při útoku na syna zavražděného však obžalovaný podle verdiktu jednal s rozmyslem.

S ohledem na sníženou možnost nápravy obžalovaného se senát vrchního soudu rozhodl postupovat podle paragrafu trestního zákona o mimořádném zvýšení trestní sazby.

„Trest jsme proto uložili jako výjimečný, spíše však při spodní hranici příslušné sazby,“ vysvětlil soudce Martin Zelenka.

Podle vrchního soudu je Hypša vinen z vraždy, pokusu o vraždu a z nedovoleného ozbrojování. Navíc musí zaplatit téměř 800 tisíc korun odškodného rodině zemřelého a zdravotní pojišťovně.



V případu už loni na podzim rozhodoval senát Krajského soudu v Praze. Hypša za pokus a dokonanou vraždu dostal 20 let, tedy trest na samé horní hranici základní sazby. S verdiktem však nebyl spokojen a odvolal se.

Státní zástupkyně požadovala výjimečný trest, který lze uložit v rozpětí 20 až 30 roků nebo na doživotí.

„Máme za to, že byly splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu. Obžalovaný byl opakovaně trestán, ale odsouzení na něj neměla žádný pozitivní účinek. Neshledali jsme u něj ani v průběhu hlavního líčení žádnou polehčující okolnost, vyjádření lítosti či sebereflexi,“ uvedla státní zástupkyně.

Proto žádala trest 24 let odnětí svobody. „Trest by měl ochránit společnost před obžalovaným,“ zdůvodnila svůj návrh.

Odlišně kauzu dnes analyzoval advokát obžalovaného. „Není námi zpochybněno, že v inkriminovaný den došlo ke konfliktu,“ uvedl obhájce David Černecký.

VIDEO: Vrahu! Haj*le! Emoce u soudu, který řeší vraždu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ten ovšem tvrdí, že podle něj se v prvním případě, tedy při fatální střelbě na starší oběť, jednalo o přiměřenou obranu. V druhém případě, který skončil těžkým poraněním syna zastřeleného muže, se jedná podle obhájce nanejvýš o těžké ublížení na zdraví.

„Klíčové pro posouzení celé věci bylo zhodnocení výpovědi poškozeného. To je však provedeno nekriticky, v některých bodech byla jeho výpověď vyvrácena dalšími důkazy,“ tvrdil Černecký. Ten proto chtěl aby vrchní soud původní rozsudek zrušil a zmírnil i trest.

„Je to snůška lží a polopravd,“ komentoval verdikt krajského soudu Hypša ve své obsáhlé výpovědi o několika desítkách bodů. V nich se stavěl do role ublíženého člověka, okolo nějž všichni lžou a navíc soud proti němu postupuje neobjektivně. „Kdybych ho chtěl zastřelit, mířím na hlavu, a to se nestalo,“ řekl mimo jiné.

Střelba jako argument

Spor o peníze představoval zřejmě motiv vražedné střelby v usedlosti v Jankovské Lhotě. Otec se synem měli s Hypšou řešit uhrazení jeho dluhu 50 tisíc korun. Trojice se sešla 28. září 2018 v kuchyni domu, který prý Hypša chtěl koupit. Debata o financích však nabrala nečekané obrátky.

Obžalovaný vytáhl pistoli ČZ 70 ráže 7,65 mm a začal pálit. Šestašedesátiletý muž zemřel po ráně do hrudníku v domě, na jeho syna Hypša střílel na dvorku. Vypálil tři rány, které oběť těžce poranily, poté útočníkovi došla munice. „Chcípni,“ řekl podle spisu Hypša krvácejícímu a šokovanému muži, který útok přežil.

Z místa činu Jiří Hypša ujel, policisté ho dopadli až po rozsáhlé pátrací akci. „Šlo o sebeobranu, oni vytáhli zbraň jako první. Kdyby po mně mladý nehodil lahví a kamenem, nestřílel bych,“ tvrdil Hypša poté, co jej kriminalisté dopadli. U soudu vypovídal rozvláčně a nezřídka nepříliš souvisle a logicky.

Popisoval se jako světák, který má ve světě uložené peníze a „vyzná se v byznysu“. Naopak svědci se shodují v tom, že působil spíše jako hochštapler, který žil z půjček. Jedna z jeho bývalých známých vypověděla, že jí připadal jako schizofrenik

S paragrafy trestního zákona se Jiří Hypša nestřetl poprvé. V trestním rejstříku má šest záznamů za pestrou škálu deliktů, mravnostních i násilných. V létě 2018 obžalovaný opustil věznici, kde si odpykával další trest za útok mačetou. Soud útok vyhodnotil jako nebezpečné vyhrožování. Navíc Hypša čelil exekucím.