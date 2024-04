Zastupitel Herman se musí Peckové omluvit za příspěvky o Dozimetru, rozhodl soud

„Do deseti dnů od nabití právní moci rozsudku musí Martin Herman zveřejnit omluvu na svém Facebooku, na svém blogu na serveru iDNES a také zaslat písemnou omluvu k rukám hejtmanky,“ uvedla soudkyně Martina Suchánková.

Soudkyně dodala, že politik má sice právo kritizovat jiného politika, ale nikoli zveřejňovat nepravdu. Zveřejněné informace podle soudkyně politička nemusí snášet v okamžiku, kdy jí nepravdivě obviňují z korupce a dělají z ní hlavu organizovaného zločinu.

„Toto již nebyl férový politický souboj,“ sdělila Suchánková. „Těmito výroky bylo zasaženo do pověsti a osobnostních práv žalobkyně,“ dodala soudkyně.

Pecková MF DNES sdělila, že výsledek je pro ní obrovskou satisfakcí. „Jsem ráda, že když politik nemá vlastní hranice, tak je nastavil soud,“ okomentovala. Herman na místě uvedl, že se proti rozsudku odvolá ke krajskému soudu. „Paní soudkyně to viděla nějak, já to vidím jinak,“ uvedl Herman.

Pecková žalobu podala hlavně kvůli článkům na blogu a Facebooku, kde Herman Peckovou loni na podzim obvinil na základě překroucených informací z médií, že je zapojená do kauzy Dozimetr a že měla osobně organizovat strukturu organizovaného zločinu na Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS) Středočeského kraje.

Kauza Dozimetr je sice spjatá hlavně s pražským dopravním podnikem, ale odposlechy zaznamenaly i dění ve středních Čechách. Konkrétně policie sledovala rozhovory podnikatelů Michala Redla a Zakaría Nemraha, kteří měli být ve spojení s bývalým vedením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) a tlačit firmy k předávání úplatků za získání zakázek na opravy silnic.

Martin Herman informace do svých příspěvků přebíral podle svých tvrzení z médií například ze serveru PrahaIN, který z odposlechů interpretoval obviněného Nemraha, jak poněkud nesouvisle hovořil o zesnulém náměstkovi středočeské hejtmanky Věslavu Michalikovi a hejtmance Peckové: „Je to s ním sdílené absolutně ve všem. A krom toho je s Věškem a hejtmankou odladěná celá organizační struktura.“

„Uvedené informace byly zcela překrouceny a prezentovány za účelem poškodit mou osobu, pošlapat mou pověst a hnutí STAN. Ve zmiňovaném článku se uvádí, že jsem ladila strukturu organizace, pan Herman z toho udělal, že jsem měla ladit organizační strukturu organizovaného zločinu,“ uvedla Pecková.

U soudu hejtmanka na základě dotazu soudkyně Martiny Suchánkové navrhla smír, pokud by se Herman omluvil, ten to však na místě odmítl. „Pan Herman buduje svou kariéru šířením nepravd a cílením na nejnižší pudy lidské mysli. On si ověřil, že to funguje, prezentuje výroky na Facebooku, kde se lavinovitě šíří. Jeden z článků byl i na blogu iDNES, kde pro běžné čtenáře může vzbuzovat pocit, že se jedná o článek novináře, i když je to jen blog,“ argumentoval právník Peckové.

Dodal, že hejtmanka staví dlouhodobě svou kariéru na důvěryhodnosti, proto se musí bránit u soudu. „Žádáme soud, aby nastavil hranici toho, jaké útoky proti jiným osobám už dál není možné tolerovat. Pokud se tak nestane, bude žalovaný své útoky stupňovat,“ uvedla Pecková.

Připomněla, že ANO na základě článků uspořádalo tiskovou konferenci za účasti předsedy Andreje Babiše s cílem vyvolat mimořádné zastupitelstvo a následně vylepilo také letáky v budově krajského úřadu. „Vše se nabaluje na jediný cíl zničit mou pověst a vykreslit mě jako pachatelku, což je nepřípustné,“ sdělila hejtmanka Pecková před soudem.

„Není mě možné vykreslovat jako hlavu organizovaného zločinu“

„Vím, že mám snést vyšší míru kritiky, ale není možné mě vykreslovat jako hlavu organizovaného zločinu,“ uvedla Pecková. Dodala, že i server PrahaIN se v minulosti písemně distancoval od tvrzení, že je Pecková součástí organizovaného zločinu. „Svou pravdu pan Herman posiloval tvrzením, že je to součást policejního spisu, tak ať to dokáže,“ uvedla Pecková s tím, že nežádá finanční kompenzaci, ale žádá pouze omluvu a odvolání lživých tvrzení.

Herman ale u soudu uvedl, že přístup do policejního spisu nemá. Právnička Martina Hermana u soudu kontrovala, že zastupitel nikdy neřekl, že je Pecková hlavou organizovaného zločinu. „To, co pan Herman zveřejnil na Facebooku, je pravda, nic z toho nepovažujeme za lež. Pan Herman pouze využil právo na zveřejnění svých názorů,“ uvedla advokátka.

„Skutečnosti, které jsem uvedl, jsou pravdivé, za tím si stojím a odmítám se podřídit jakýmkoli výhrůžkám,“ uvedl Herman. Argumentoval i tím, že zařazením kauzy na zastupitelstvu v říjnu sama Pecková citováním Hermanových článků tyto informace šířila. „Z našeho pohledu je to souboj politických rivalů a neměli by soupeřit před soudem,“ dodala Hermanova právnička.

Pecková reagovala, že informace na zastupitelstvu zveřejnila standardně na základě požadavku koaličních partnerů a politický souboj podle ní musí být v mezích slušnosti. „Pan Herman byl tím, kdo jako první vykopl informaci o mém spojení s kauzou Dozimetr, do té doby mě s touto kauzou nikdo nespojoval,“ zdůraznila Pecková.

Soud se zabýval i tím, zda mohla hejtmanka ze své funkce ovlivnit personální situaci na Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS). Pecková na dotaz soudu odmítla, že by zasahovala do personálních záležitostí s tím, že ředitele vybírala třináctičlenná hodnotící komise, jejíž nebyla součástí. Pouze jako členka krajské rady souhlasila s jeho jmenováním.