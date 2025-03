Ve zchátralém smíchovském hotelu hořelo, ze squatu uteklo šest bezdomovců

„U požáru zasahují jednotky se Smíchova a Petřin, objekt opustilo šest osob,“ uvedli pražští hasiči na síti X. Krátce na to dodali, že se požár podařilo rychle uhasit.

Mluvčí Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz řekl, že objekt krátce po vypuknutí požáru opustila šestice bezdomovců, která v hotelu žila. „Požár vznikl kvůli nahromaděnému odpadu různého druhu v jedné z místností budovy,“ objasnil.

Zdevastovaný prostor hotelu se nachází v bezprostřední blízkosti Petřínských sadů. Dříve to byl luxusní čtyřhvězdičkový hotel s futuristickým nádechem, nyní už dlouhá léta chátrá.

Kvůli zhoršující se kvalitě služeb musel hotel ukončit svou činnost už v roce 2010. Krátce na to se stal vyhledávanou lokalitou místních bezdomovců a narkomanů. To trvá i do současnosti.