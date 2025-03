Dokončení opravy Šlechtovy restaurace vázne, ještě nevypsali ani výběrové řízení

„Aktuálně stále připravujeme podmínky pro vyhlášení výběrového řízení, které tedy zatím nebylo vyhlášeno,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„S administrátorem, právníky a dalšími zainteresovanými řešíme podmínky výběrového řízení. Tyto administrativní záležitosti bohužel zabírají delší dobu, než kterou jsme předpokládali,“ dodává.

Zevrubná příprava

Zastupitelé přitom už před rokem odsouhlasili, že se má oprava památky ve Stromovce dokončit. Loni v květnu pak schválili přidělení peněz na rekonstrukci s tím, že zakázka se měla vypsat do konce letních prázdnin a radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) měl radě do 24. února letošního roku předložit návrh na schválení vybraného dodavatele.

„Zpoždění je dáno zevrubnější přípravou. Muselo se detailně specifikovat, co už tam bylo uděláno v první fázi a co je ještě potřeba. Na místě je větší opatrnost vzhledem k tomu, jakým fiaskem ta první fáze skončila. Proto je nyní potřeba minimalizovat riziko, že tam opět budou znovu potřeba vícepráce,“ vysvětluje Pospíšil s tím, že tendr vázne čistě jen na složitosti přípravy, ne že by se objevila nějaká komplikace, která by ho zablokovala.

Podle předsedy magistrátního výboru pro kulturu a bývalého radního pro tuto oblast Jana Wolfa (KDU-ČSL) by město výběrové řízení mohlo vyhlásit zhruba na přelomu dubna a května. Vítěz by pak mohl být znám do konce prvního pololetí letošního roku. „Vše samozřejmě ještě mohou zkomplikovat případná odvolání účastníků tendru,“ podotýká Wolf.

Dodává, že pokud by výsledky nikdo nerozporoval, mohl by si zhotovitel převzít objekt po prázdninách a začít uvnitř pracovat. Venkovní práce pak podle Wolfa začnou nejdřív příští rok na jaře. Restaurace by se pak mohla otevřít na jaře 2027.

Spory o cenu

Úpadek přes tři sta let staré budovy započal jejím znárodněním komunisty po roce 1948. Restaurace navíc zažila dva v požáry v letech 1978 a 1980 a doslova poslední kapkou byly pro stavbu povodně v roce 2002. Obnovu zchátralé památky následně zdržela stavba tunelového komplexu Blanka, kvůli níž se v blízkosti Šlechtovky hned dvakrát propadla zem.

Už v roce 2010 ale končící rada primátora Pavla Béma (ODS) rozhodla, že se budova opraví, a nechala vypracovat projekt. Nikdo ale asi tehdy netušil, že ani 15 let poté nebude rekonstrukce dokončená.

Navíc se tehdy předpokládalo, že hotovo bude v roce 2012, přičemž právě v tom roce nastaly první spory. Tehdejší radní pro kulturu Václav Novotný (TOP 09) označil projekt za bezmála čtvrt miliardy za předražený.

Vysoutěžit zhotovitele se městu podařilo až v dalším volebním období, a ještě k tomu až napodruhé. S opravou začala v roce 2017 společnost Pracom, která zvítězila s nabídkovou cenou 123 milionů korun, přestože předpokládaná cena byla 183 milionů. Firma se nicméně těsně vešla do zákonného limitu, aby její nabídka nebyla nezákonně podhodnocená.

Historie Šlechtovy restaurace Budova původně vznikla v roce 1691 jako barokní lovecký zámeček. Od počátku 19. století, kdy se Stromovka proměnila na park celoročně přístupný veřejnosti, zde fungovala restaurace. V roce 1858 získala Šlechtovka svou novogotickou podobu. Dlouholetým provozovatelem restaurace byla Šlechtova rodina, která se o objekt starala sedm dekád, konkrétně od roku 1882 a do komunistického převratu. Od chvíle, kdy komunisté uzmuli moc, začaly znárodněné restauraci smolné časy a smůla se budovy drží dodnes.

„Rekonstrukci jsem zdědila už vysoutěženou od pana Wolfa. Díky rozhodnutí rozdělit opravy na dvě fáze a dotáhnout v roce 2021 alespoň tu první, funguje Šlechtovka jako kulturní sál, kde se mohou pořádat různé obřady a další akce,“ popisuje bývalá radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Kromě kulturního sálu je zrestaurovaná například i jeskyně s lasturovým obkladem, přičemž dosud magistrát investoval 226 milionů korun.

Dodělat je ale nutné například osmnáct místností, které jsou ve stavu hrubé stavby. Dále se musí vybudovat tři gastroprovozy, opravit kolonáda, altán a zrevitalizovat svah nad restaurací. Součástí má být i obnova sousední zahrady Kaštanka. To vše má vyjít na dalších skoro 200 milionů korun.