S novým rokem dojde v Praze ke sloučení Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia s Hotelovou školou a Gymnáziem Radlice. Název nástupnického subjektu při zahrnutí obou současných jmen je však podle ředitele Radka Sáblíka nepoužitelný. O pomoc s pojmenováním nové školy proto netradičně požádal na sociálních sítích.
Radko Sáblík, ředitel Střední průmyslové školy Preslova
Radko Sáblík, ředitel Střední průmyslové školy Preslova | foto:  Michal Šula, MAFRA

„Smíchovská střední průmyslová škola, gymnázium, hotelová škola Radlice, příspěvková organizace - to se fakt nedá použít v běžné mluvě ani v PR,“ napsal Sáblík na síti X.

„Pomůžete mi najít vhodný název školy?“ žádá v příspěvku.

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Nápadů se v komentářích sešly desítky. Podle jednoho z nich lze například oddělit oficiální a marketingový název. „Komunikovat budete brand, jako je Smíchovská akademie nebo Kampus Smíchov, ale na úředních dokumentech se budete jmenovat třeba Smíchovská akademie – střední průmyslová škola, gymnázium a hotelová škola,“ stojí v příspěvku.

Takové řešení ředitel Sáblík připouští. „Minimálně po určitou dobu,“ odpovídá.

Dále děkuje za zajímavé náměty jako Střední škola INOVA, Smíchovská všeobecně vzdělávací škola nebo Smíchovská akademie technologií a služeb. Lidé přicházejí i s návrhy jako SmíchOFFka, HAHA Institut středního vzdělání Smíchov, Škola Radko Sáblíka, RadLyceum, Sáblíkland a nebo Smistřepruškogymhoško Radlice.

Ve hře je podle ředitele také studentská anketa pod dohledem odborné komise. „Naše PR oddělení již na tom pracuje, a ano, jsou u toho studenti i učitelé absolventi,“ uvádí Sáblík.

Les jeřábů staví novou Prahu. Sledujte, jak se rodí Smíchov City

Jiní navrhují pojmenovat školu po případném slavném absolventu či zakladateli, jako tomu bylo se střední školou v Českém Těšíně, která nakonec dostala název Albrechtova podle knížete Albrechta. „Ano, i takovým směrem probíhají úvahy,“ připouští Sáblík.

Ke sloučení škol Smíchov a Radlice dojde na začátku příštího roku. Škola podle Sáblíka bude čítat čtyři třídy gymnázia, tři třídy IT, dvě hotelnictví a po jedné třídě všeobecného lycea, dále cestovního ruchu a také kybernetické bezpečnosti. Sloučení nijak neovlivní počet oborů ani počet tříd nebo žáků. Ředitel slibuje, že všechny obory budou vyučovány moderně a podle zásad Smíchovské SPŠ a gymnázia.

