„Asociace provozovatelů dětských skupin vytvořila mezi svými členy unikátní průzkum, z něhož vyplývá, že 70 procent respondentů nemá od září naplněnou kapacitu svých dětských skupin, z toho více než třetina se pohybuje na existenční hranici, protože měli k 1. září volnou více než třetinu své kapacity,“ upozornila předsedkyně asociace Daniela Celerýnová.
Dvouleté děti ve školce?
Menší zájem o dětské skupiny Celerýnová přisuzuje klesající porodnosti. Jako další důvod respondenti ve výzkumu uváděli, že místní mateřská škola začala přijímat i dvouleté děti. Školky by sice měly dávat přednost tříletým, ale pokud jim to kapacita dovolí, mohou vzít i menší ratolesti.
V Praze oslovené dětské skupiny zatím pokles dětí nezaznamenaly. Například dětská skupina Klub Slunečnice v Letňanech je obsazená.
„Naše dvě dětské skupiny po 12 dětech jsou aktuálně zaplněné. Z MŠ v naší oblasti zatím žádnou velkou konkurenci vzhledem k dětem mladším tří let nepociťujeme, ale co není, může nastat v budoucnu. Spíše je nekomfortní, že v jedné oblasti operuje příliš mnoho dětských skupin. Ale pravda je, že v takovém případě rozhoduje kvalita,“ uvedla Martina Röhlichová, ředitelka Centra služeb rodinám s dětmi, Kulíšek v Praze 5.
Ve školkách dětí ubývá. Dětské skupiny vnímají jako konkurenci. „Dětské skupiny nám vypomáhaly v době, kdy byly velké převisy. Nyní jsou kvůli nenaplněnosti školek problémem,“ míní ředitelka MŠ Letenská na Malé Straně Jitka Matlasová.
Letos není školka plná, protože se podle její ředitelky projevil pokles porodnosti. „Děti mladší tří let přijímáme jen tehdy, když jsou narozeny v září nebo říjnu a mají v naší školce staršího sourozence,“ konstatovala Matlasová.
MŠ Letohradská v Holešovicích přijala letos asi 35 dvouletých dětí. „Kapacitu máme letos naplněnou, ale je to jen taktak, převis je minimální,“ sdělila ředitelka Lenka Váchová.
Podle dat České školní inspekce byly školky v metropoli ve školním roce 2019/2020 naplněné z 92 procent. Loni činila jejich obsazenost o sedm procent méně. Ministerstvo školství predikuje, že příští rok budou školky plné z 82 procent. Počet dětí má klesat až do roku 2030. Prognóza uvádí, že následně vystoupá v roce 2034 na 77 procent.
Sousedské skupiny se neujaly
Sousedské dětské skupiny, které zavedla v květnu novela zákona, se v Praze neujaly. Možnost starat se o čtyři děti v domácnosti podle Úřadu práce dosud nikdo v hlavním městě nevyužil.
„Po posouzení žádostí již aktivně funguje celkem 27 sousedských dětských skupin. Nejvíce z nich otevřeli provozovatelé v Jihomoravském kraji, dále také ve Středočeském kraji a ve Zlínském kraji,“ sdělil František Bikár, PR referent Úřadu práce. Na udělení oprávnění čekají čtyři středočeské dětské skupiny.
Místa ve školce zajistí obce
Stát uložil obcím, že od příštího roku musí zajistit místo dětem od tří let ve školkách nebo dětských skupinách. Ty některé městské části provozují samy. Na svou novou povinnost jsou připravené. Vyjádřili se tak radní a mluvčí městských částí Praha 2 a 7, 10 a 12.
Praha 5 má podle vedoucí odboru školství Jany Korecké v posledních letech ve školkách volná místa. „V letošním roce se nám i díky masivní výstavbě a investicím podařilo navýšit kapacity mateřských škol,“ sdělila místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha sobě).
Praha 8 má podle místostarosty Matěje Fichtnera (ANO) kapacity dostatečné, ale nerovnoměrně rozmístěné. Místa jsou na sídlištích a chybí v Karlíně a Libni. „Proto zde budujeme dětské skupiny, na které se nám podařilo získat i dotace z Národního plánu obnovy,“ uvedl Fichtner.
Loni se v Praze podle údajů Českého statistického úřadu narodilo 12 085 dětí a na jednu ženu připadá nejméně dětí v republice. Obyvatel Prahy přibývá, jde ale o důsledek migrace. Podle prognózy obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze 2023-2025 od IPR se dětí v budoucnu narodí více.
„I přes relativně nízkou a jen mírně rostoucí hodnotu úhrnné plodnosti je vlivem vyššího počtu mladších žen patrný růst počtu narozených, tedy i celkového počtu dětí. Počet dětí ve věku tři až pět let by měl vzrůst do roku 2050 o 24 procent,“ stojí v prognóze.
Školky a dětské skupiny v hlavním městě
Zdroj: IPR a Asociace provozovatelů dětských skupin