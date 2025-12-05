Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově

  11:42,  aktualizováno  11:57
Ve škole na pražském Žižkově dnes dopoledne zasahovala policie. Zásahová jednotka prověřovala na Základní škole a Gymnáziu na Havlíčkově náměstí nahlášenou střelbu. Nebezpečí se však nepotvrdilo. Zvuk, který se ozval, střelbu pouze připomínal.

„Na Havlíčkově náměstí jsme prověřovali oznámení, dle kterého jeden z žáku školy slyšel ve škole zvuk připomínající střelbu,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)
Policie na místě provedla bezpečnostní opatření. „Byla tam vyslaná i zásahová jednotka. Nic nebylo potvrzeno a nikdo nebyl zraněn,“ dodal Hrdina.

Ve čtvrtek zasahovala pražská policie u budovy Střední průmyslové školy sdělovací techniky kvůli výhrůžce od studenta, která pocházela ze skupinového chatu. Policisté ho pak před školou zajistili.

Také v Chebu ve čtvrtek ráno zadržela policie studenta místní střední školy. Den předtím vyhrožoval, že do školy vezme zbraň a někomu ublíží. Policie v jeho batohu nalezla pouze teleskopickou vidličku. Nikomu se nic nestalo.

