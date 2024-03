Ohromný výtluk zmizel za tři dny od nahlášení, většina oprav však trvá déle

Přede dvěma týdny redakce MF DNES vytipovala ty nejrozbitější pražské vozovky, jejichž stav konzultovala s Technickou správou komunikací (TSK). Podnik tehdy sdělil, že všechny zmíněné výtluky má již v merku, až na jeden. V ulici Goetheho v Praze 6. Ta je přitom velmi frekventovaná. „Loni tady bylo to samé, pak to zadělali, ale dlouho to, koukám, nevydrželo,“ komentuje řidič.