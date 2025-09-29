Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

Nová propojka průmyslové zóny Plazy s letos otevřenou mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D10 u Kosmonos je součástí balíku rozsáhlých investic, které před lety v regionu slíbil stát v souvislosti s řešením dopadů a rozvoje tamního automobilového průmyslu.
„Nová silnice jednoznačně zvýší plynulost a bezpečnost provozu. Technicky vzato jde o prodloužení silnice třetí třídy 0164, která vede z křižovatky se silnicí I/16 u Řepova a doposud končila v průmyslovém areálu Plazy,“ zmiňuje Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).
Novostavba měří bezmála 1,8 kilometru, součástí je mimo jiné nový kruhový objezd a jeden most.
Podle primátora Mladé Boleslavi Jiřího Boušky (ANO) především odvede kamionovou dopravu, která roky pendlovala mezi dodavatelskými firmami v průmyslové zóně a hlavním závodem automobilky Škoda na okraji Mladé Boleslavi.
„Jde o zhruba 200 kamionů, které nyní budou moci najet rovnou na dálnici D10, případně projet přímo mezi průmyslovou zónou a třináctou branou automobilky, aniž by musely jezdit městem přes Jičínskou ulici, té se proto výrazně uleví,“ říká primátor Jiří Bouška.
„Mohu za Škodu Auto slíbit, že novou trasu budeme co nejvíce využívat a ulevili jsme tak ostatním částem města a budeme se snažit, aby to, co tady vzniklo, přinášelo do České republiky další pracovní místa a umožňovalo nám tento region dál rozvíjet,“ řekl Jiří Drbout z automobilky Škoda.
Kromě toho dalších až 1 200 kamionů denně pendlujících mezi halami a Škodovkou odvedla přímo automobilka díky tomu, že postavila přes dálnici D10 první soukromý most, na něj navázala novou bránu číslo 14 a také zde postavila novou halu na kompletaci baterií do elektromobilů.
Další úleva za dva roky
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pondělí připomněl, že další úlevu dopravně přetížené jičínské výpadovce a obcím podél této trasy přinese přeložka silnice I/16, která už za dva roky propojí mimoúrovňovou křižovatku Kosmonosy na dálnici D10 a obec Martinovice na silnici I/16. Řidiči mířící z Prahy, nebo například z České Lípy na Jičín a ještě dál na Krkonoše, tak už nebudou muset zajíždět do Mladé Boleslavi, ale pojedou po chystané přeložce přímo od dálnice.
„Již nyní probíhá archeologický průzkum a pevně doufám, že bude dokončen tak, aby se samotná výstavba přeložky I/16 mohla ještě v letošním roce rozběhnout,“ řekl iDNES.cz Kupka.
Dodal, že celkově balík opatření v regionu zahrnuje jedenáct dopravních staveb, z nichž část je už hotová, například mimoúrovňová křižovatka na dálnici D10, zároveň nyní probíhá rozšiřování třídy V. Klementa, která vede kolem mladoboleslavského sídliště a automobilky Škoda.
„Plánované projekty zahrnují také železniční stavby, například Bezděčínskou spojku, a další kroky k propojení rychlého železničního spojení dál na Mnichovo Hradiště. Dále se počítá s přeložkou silnice druhé třídy II/610, abychom dokázali lépe obsloužit území od Bezděčína po Řepov a významnou investicí bude propojení rezidenční čtvrti a průmyslové zóny u Bezděčína,“ vyjmenovává Kupka.